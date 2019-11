Domov Modrý kámen si užil velkolepou oslavu

/FOTOGALERIE/ Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti oslavil 23. října dvacet let existence budovy. Ta byla otevřena v roce 1999 , kdy se do ní přestěhovali klienti z domova ve Vlčím Poli, jehož historie sahá až do 50. let 20. století. Současná budova Domova Modrý kámen je v majetku města, ale jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Domov poskytuje péči 101 klientům.