Šestadvacetiletý pilot po tříletém účinkování v sosnovské Autodrom Rally Serii letos učinil krok v „velkým“ soutěžím. Všechny jsou pro něj nové a tak jeho prioritou je učit se. Nejinak tomu bylo v Příbrami. „Tratě se mi líbily. Byly hodně náročné střídáním rytmu. Po rychlých úsecích totiž často znenadání přišly složité zatáčky. Oproti Bohemii tudíž byly erzety nečitelnější a tudíž náročnější. Hodně mi svými zkušenostmi pomohl Jirka. V rozpisu jsme měli zdůrazněna riziková místa a Jirka také dopisoval během prvních průjezdů, kde jsou vytahané nečistoty,“ oceňuje kvality svého spolujezdce mladoboleslavský pilot.

Posádka vozu Opel Adam R2 se však přesto jedné krize nevyvarovala. „Na čtvrté vložce při nájezdu do úzké uličky byl přes celou silnici vytahán písek. Auto dostalo přetáčivý smyk směrem na antikat, tvořený betonovým jehlanem. Podařilo se mu vyhnout, abychom nešli přes střechu. Následoval však smyk na druhou stranu a kontakt levého předního kola se zídkou. Kromě poškození blatníku a nárazníku došlo k ohnutí tyče řízení. Dotčené kolo začalo kmitat, což roztahovalo brzdové destičky. Brzdily tedy jen pravá přední brzda a zadek. Musel jsem trochu snížit tempo. Ne však zase úplně, abych nevypadl z koncentrace a znovu nechyboval. Naštěstí do cíle erzety zbývalo nějakých pět, šest kilometrů a následoval servis. Zde tým Brynda Racing opět odvedl špičkovou práci, ve stanoveném čase auto opravil a my mohli bez penalizace pokračovat. Tímto chci mechanikům za jejich perfektní práci poděkovat.“

Zkušený spolujezdecký harcovník Jiří Stross bral situaci s nadhledem. „Já to až tak krizově nevnímal. Prostě odřený nárazník. Nic vážného. Dominik to zase viděl hrozně černě. Dokud se nekupuje nová kastle, není to nehoda (smích). Každopádně na něm oceňuji zodpovědný přístup. Je potřeba najíždět kilometry, které ho jezdecky i rozpisově posunují dále.“

Druhou sekci už nicméně zvládla posádka se startovním číslem 51 bez problémů. „Vše mi trochu komplikovaly ty betonové jehlany proti katování. To mě nutilo jet jinou stopu oproti té, kterou bych jel normálně. Každopádně jsem rád, že jsme opět spatřili cíl. Výsledky zatím vůbec neřeším a procházím si je až po skončení soutěže. Prioritou je učit se a poznávat tratě, které jsou pro mě všechny nové,“ vysvětluje svoji koncepci Dominik, chystající se nyní na Valašskou Rally. „Přihlášen tam jsem do obou šampionátů. Hlavní je opět sbírání zkušeností. Chceme však zároveň jet tempo, aby to nebyla úplná ostuda.“

Vlastimil Resl, www.ewrc.cz