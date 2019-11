„My tu letos obhajujeme, víte. Už se těšíme do finále.“ Oznamoval se smíchem od začátku turnaje své ambice tým Bigáni, reprezentující pořadatelskou školu, kteří loňský oblastní turnaj v Mladé Boleslavi vyhráli. Loňský triumf se jim ale zopakovat nepovedlo, spolužáci z týmu Chobotnice v rohlíku je vyškolili už v prvním kole play-off a poslali je domů.

Zápasy ve skupinách ještě trochu zkomplikoval tým Ondra zůstal doma. Dostáli totiž svému jménu, a i když doma nezůstal Ondra, ale Vojta, na posledního hráče musel tým počkat, až dorazí z nádraží. V jejich skupině se mezitím odehrál boj mezi týmy Piráti a Švadlenky.

První místo, pohár a postup na krajské kolo patří týmu Chobotnice v rohlíku. V zápase v play-off proti Švadlenkám ale měli namále. O jejich postupu do finálového klání rozhodl až rozstřelový duel, protože zápas skončil remízou. V tu chvíli se ale naštěstí rozhodli změnit dosavadní strategii. Herní stůl obsadily pokojové rostliny a domácká atmosféra. „To aby se cítil jako doma,“ vysvětlovali rychle spoluhráči z týmu Chobotničky, když jejich kapitán zápolil o postup do finále.

Největším překvapením byl ale tým Kapustičky z nižšího stupně Gymnázia v Nymburce. Tým složený ze 4 děvčat a jednoho chlapce elegantně proplul celým turnajem a porážel jeden starší a zkušenější tým za druhým. Zajistili si tak hladký postup do krajského kola z druhého místa. „Naše paní učitelka na zeměpis má strašně vtipný hlášky a vždycky když někdo něco neví, říká, že je to další kapustička na záhoně. Tak jsme se toho chytli a podle toho se jmenujeme.“ Vysvětlují název svého týmu slečny. Cestu do finálového boje nezkazil Kapustičkám ani starší bratrský tým Hynek je buzna, který přijel na turnaj i s morální podporou v podobě dvou náhradníků, kteří zároveň zastávali pozici koučů.

Domácí tým Švadlenky nakonec vybojoval třetí místo, v rozhodujícím zápase ale zaváhal a málem prohrál. Kapitán si totiž nevšiml své výherní pětice při zápase o třetí místo s týmem Hynek je Buzna a přišel tak o svoje dva body za duel. Naštěstí ho ale podrželi spoluhráči, a tak se tým Švadlenky na krajské kolo podívá z třetího a zároveň posledního postupového místa.

Informace o soutěži

Soutěž pIšQworky je mistrovstvím základních a středních škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Letošního dvanáctého ročníku se účastní více než 1250 týmů z téměř 600 škol. Každou školu mohou reprezentovat maximálně čtyři pětičlenné týmy. Některé týmy absolvovaly i školní kolo, aby mohly poměřit své síly s okolními soupeři. Výherci oblastních turnajů postupují do třetí úrovně, do turnajů krajských.

Nakonec se ti nejlepší ze všech krajů přijedou 6. prosince poprat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na grandfinále do Brna. Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem. Na jaře pořádají i týmovou soutěž Prezentiáda, při níž se studenti učí prezentačním dovednostem, práci s vizuálem prezentací, kreativitě, ale také plynulosti projevu a práci v týmu.

Petra Plachá