Ocitneme se v ní v roce 1920 na jedné internátní škole, jejíž žáci se sice oblékají odlišně než dnešní děti, ale jinak jsou těm současným hodně podobní - občas si tak trošku vymýšlejí, nechtějí se učit, jiní si zase tu a tam "vypůjčí", co jim nepatří a najde se i žalobníček, který všechno dění ještě za tepla odnese přísnému panu učiteli. Jenže tyto hříchy se nelíbí místnímu duchovi a tak milé žáčky začaruje a promění je v duchy, aby i oni následujících sto let strašili.

A to už se ocitáme v roce 2020 a duchové stále čekají, až je někdo vysvobodí. Zda se tak stane, můžete zjistit 17.2., 18.2. a 19.2.2020 v divadelním sále Domu kultury v Mladé Boleslavi. Budete se trochu bát, hodně se smát, uslyšíte plno pěkných písniček a určitě to bude stát, jako každoročně, za to.

A jak hodnotí letošní příběh, práci se šestnácti dětmi, zkoušky a konečný výsledek sama autorka a režisérka, v jedné osobě, Iva Müllerová? "Letos jsme měli na zkoušení mnohem méně času, ale je vidět, že jsou děti již za ty roky sehrané, takže to ve finále není poznat. Byli a jsou prostě skvělí! Velkou oporou a pomocí mi byla jako každý rok Monča Zvěřinová, které tímto děkuji."

Denisa Legnerová Jandová