Návštěvníky besedy v Dolním Bousově pobavily historky režiséra Zdeňka Trošky

/FOTOGALERIE/ Známý a oblíbený režisér Zdeněk Troška přijel ve středu 18. října na besedu do Dolního Bousova. Fotografování s celebritou začalo už před vstupem do místní sokolovny, čemuž neodolal ani starosta obce Miroslav Boček. Právě on se pak ujal v zaplněném sále úvodního slova a přivítání.

Z besedy s režisérem Zdeňkem Troškou v sokolovně v Dolním Bousově. | Foto: Zdeněk Plešinger

Potom už hovořil hlavně Zdeněk Troška, kterého doplňoval jeho asistent a řidič v jedné osobě Marek Kališ. Nechyběly vzpomínky na natáčení velice oblíbených filmů. Zdroj: Youtube Po besedě se ještě nashromáždilo mnoho zájemců o podpis režiséra. Ten přesto neztrácel dobrou náladu a všem se trpělivě podepsal.