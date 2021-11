Po tak dlouhé době se nebylo lehké vrátit zpět na tréninky a před porotu. Kopretinky zde měly velké zastoupení a to ve všech disciplínách i věkových kategoriích.

Liduška Kredbová získala titul Mistr ČR a Vicemistr ČR, Eliška Prokopová - 2x Mistr ČR a II. Vicemistr ČR, Naty Machová titul II. Vicemistr ČR v sole a společně s Anetkou Kirchschlägerovou v duu titul Vicemistr ČR, Evča Beranová – 3x Mistr ČR a titul I. Vicemistr ČR, Dominik Pohorský – Mistr ČR, Mája Bednářová – 2x Mistr ČR a Martin Kotouč – 2x Mistr ČR. Všichni si také odvezli postup na říjnové Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči.

Ze závodů v twirlingu v ProstějověZdroj: Nikol Hrůšová

Ani další víkend pro nás nezůstal bez cenných kovů. Ve dnech 18.–19. září se konal Poděbradský pohár skupin. V sobotu se soutěžilo v klasické mažoretce skupin v pódiové formaci. Mladší Kopretinky – děti starší získaly 2. místo a Kopretinky – juniorky, které vybojovaly 1. místo, kde získaly postup na ME do Chorvatska a ocenění za nejlepší pódiovou formaci.

V neděli probíhala soutěž v halových disciplínách, kde Kopretinky získaly 2x 1. místo v disciplínách Showtwirl Corp a Exhibition Corp a postupy na ME do Chorvatska. Také nám soutěžila dvě dua s rekvizitami a to Kája Vostrá a Simča Paulová – 1.místo a postup na ME a duo Terka Plačková a Ivet Lepková – 1. místo.

Chceme moc poděkovat všem Kopretinkám za výbornou reprezentaci klubu, velké díky všem sponzorům a rodičům, bez kterých by to nešlo.

Autor: Nikol Hrůšová

My děkujeme za zaslání příspěvku a gratulujeme k úspěchům!