Šachklubu města Dobrovice uspořádá na začátku března 18. ročník Dobrovického rapidu. Akce se odehraje v sobota 2. března v Sokolovně Dobrovice. Turnaj je zařazen do seriálu Grand Prix 17. ročník 2023/2024 jako sedmý turnaj.

Šachy. Ilustrační foto | Foto: zug

V turnaji se utkají muži, ženy, junioři a juniorky (2004 a mladší), senioři a seniorky (1964 a starší). Hrát se bude v jedné společné skupině švýcarským systémem na devět kol, v tempu 2 x 15 minut s přídavkem tří vteřin na tah.

Prezence hráčů je naplánována od 8.30 do 9.30 hodin. Zahájení proběhne do 9.45 do 10 hodin. Od 9 do 17 hodin pak budou následovat samotné šachové partie. Závěrečná část turnaje se odehraje od 17.15 do 17.45 hodin.

Hlavním rozhodčím turnaje bude Martin Postupa.

Zdroj: přípravný tým Dobrovického rapidu