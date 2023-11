/FOTO/ Protože Divadlo Star sklidilo před necelými dvěma měsíci v Městském divadle Dobrovice s muzikálem Ať žijí strašidla úspěch, tak se vrací znovu, tentokrát s oblíbenou pohádkou Princezna ze mlýna. Na tu se diváci mohou těšit v neděli 5. listopadu od 15 hodin. K vidění budou čert, vodník, čarodějnice a spoustu dalších postav.

Pohádka Princezna ze mlýna v podání Divadla Star. | Foto: Zdeněk Hejduk

Jak je zvykem, tak i v tomto představení herci vtahují děti do děje. „Nechceme, aby děti v hledišti seděly jako pecky. My víme, že je to nuda někde hodinu sedět a udržet pozornost. Jsme proto vždy moc rádi, když se děti do představení také zapojují,“ pochvaluje si herečka Mlada Farská, která bude v neděli hrát mlynářku.

Hlavní roli Elišky ztvární talentovaná Irenka Lee. „I když už je to několikátá repríza, mám pořád trému. Režisér David mi říká, že to je ale dobře, protože je vidět, že mi na mém výkonu záleží. A má pravdu, moc mě to baví, hlavně scény, kde zpívám,“ usmívala se mladá herečka.

Pestrobarevní létající draci se k radosti dětí proháněli na obloze nad Kolomuty

Vstupenky jsou stále v prodeji na stránkách Divadla Star a budou k dispozici i na místě v den konání představení. Vstupné pro děti činí 150 korun, dospělí zaplatí 170 korun.