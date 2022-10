,,Od první myšlenky, kdy jsme s Martinem vedli “Taneční večery na divadelních prknech” na Malé scéně mladoboleslavského divadla uplynulo již sedm let. Měli jsme a stále máme společnou vizi vrátit do tance příběhovou linku a propojit taneční svět s tím divadelním. Za ty roky se snažíme projekt neustále posouvat, abychom vždy překvapili i naše věrné diváky. A proto jsem neskutečně ráda, že čtenáře můžeme opět pozvat v sobotu 26. listopadu do Městského divadla v Mladé Boleslavi, aby si taneční večer přišli užít společně s námi!” zve na Finálový galeje večer zakladatelka Tereza Řípová.

První tragédce českého divadla odhalili v Dolním Bousově pamětní desku

Na koho se můžeme těšit kromě soutěžících? Slavnostním večerem, který je věnovaný společenským tancům, provede moderátorská dvojice Světlana Witowská a Jaromír Nosek za doprovodu kapely Gin in Jam. Těšit se však můžete také na porotu složenou z osobností z různých uměleckých oborů.

Kdo převezme putovní skleněnou trofej po předchozích vítězích Monice Sommerové, Václavovi Jílkovi, Nině Horákové, Jakubovi Šafrovi a Danielu Bambasovi se dozvíme v sobotu 26. listopadu na Finálovém gala večeru, který se uskuteční v Městském divadle v Mladé Boleslavi od 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit na webu nebo na pokladně divadla. Průběh příprav projektu a jednotlivých párů lze sledovat na sociálních sítích Roztančeného divadla. FB – Roztančené divadlo, IG @roztancenedivadlo a YouTube Roztančené divadlo). Více informací naleznete na www.roztancenedivadlo.cz.

Nikol Kouklová