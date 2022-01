Děti z mateřské školy pomohly před Vánocemi seniorům dražbou svých obrazů

Čtenář reportér Čtenář

Šestý ročník charitativní dražby obrazů malovaných dětmi byl výjimečný. Dražbu uspořádala mateřská škola Ekolandia tentokrát bez účasti rodičů a to na WhatsApp skupině zřízené právě pro tyto účely. Do dražby se rodiče mohli připojit od pondělí 29. 11. od 13 hodin do pondělí 13. 12. do 13 hodin. Výtěžek poputuje ve prospěch Domu s pečovatelskou službou v Brandýse nad Labem.

Děti vydražily své obrazy, aby pomohly seniorům z domu s pečovatelskou službou | Foto: Martina Ježková