Děti z mateřské školy Ekolandia pomohly před Vánocemi sociálně slabým rodinám

Pátý ročník charitativní dražby obrazů malovaných dětmi byl výjimečný. Dražbu uspořádala mateřská škola Ekolandia tentokrát bez účasti rodičů a to na WhatsApp skupině zřízené právě pro tyto účely. Do dražby se rodiče mohli připojit od pondělí 30. 11. do pátku 11. 12. do 13 hodin. Výtěžek poputuje ve prospěch RC Routa, která spolupracuje se sociálně slabými rodinami a dále jsme se rozhodli podpořit Dům s pečovatelskou službou v Čelákovicích.

Mateřská škola Ekolandia pomohla potřebným. | Foto: MŠ Ekolandia