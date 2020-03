Delfinoterapie jako možnost pro Aničku

Anička letos nastoupila do 1. třídy. Místo čtení a psaní se tady učí cviky, které ji pomáhají správně držet a otáčet hlavičku. Do speciální školy v Mladé Boleslavi vozí dívenku každý den maminka Zita. A právě ona by chtěla pro Aničku připravit překvapení k vysvědčení – delfinoterapii.

Delfinoterapie pro Aničku. | Foto: Zita Zachová