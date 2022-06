Je to první vystoupení v domácím prostředí od dob, kdy se začala profesionálně věnovat hudbě. Poslední roky předznamenaly změnu v jejím repertoáru, kdy kromě klasické hudby se začala věnovat i vlastní tvorbě. „Píseň Slova vypráví o tom, že sice vnímáme slova jako součást našeho denního bytí, na druhou stranu s nimi v praxi neumíme příliš zacházet. Chtěla jsem připomenout, co mohou slova v dobrém i zlém působit,“ říká o své debutové písni Helena Kalambová. Na ní spolupracovala se skladatelkou, hudební producentkou a klavíristkou Beatou Hlavenkovou. Jedná se o zcela výjimečné spojení na české hudební scéně. „Helena je výborná operní zpěvačka, která má chuť a talent se vyjadřovat i svou vlastní tvorbou. Je otevřená modernímu zvuku a pojetí, ochotná přizpůsobit svůj projev jinému žánru. Píseň vznikla tzv. tvůrčím pinpongem, stejně jako text. Výsledné aranžmá a sound design byl pak v mé režii, kdy jsem věděla, že mohu svobodně zpracovat píseň tak, jak si to žádá a jak jí to bude nejvíce "slušet",“ komentuje Beata Hlavenková.