Na start se postaví většina, jak našich, tak slovenských, nejlepších cyklistů současnosti, včetně těch z World Tour. To už vlastně všechno víme.

Pořadatelé samozřejmě doufají, že se na trati objeví opravdu kompletní česká a slovenská elita a hlavně, že se kolem velmi náročné trati sejde co nejvíce diváků. Byla by totiž určitě „škoda“ se nepřijít podívat. Jinak řečeno, že to bude šampionát se vším všudy. Tratě jsou opravdu náročné.

I když se časovka jede téměř na rovině a má na sobě jen pár technických pasáží, hlavně v zatáčkách, a také vzhledem k tomu, že je celá po téměř novém povrchu, a tam, kde ne, se již opravuje, jev téměř nevídaný, který se pořadatelskému týmu povedl, ale jak jsem již říkal, bez podpory města Mladé Boleslavi – města sportu a volnočasových aktivit, by se to nikdy nepovedlo, pole a příkopy budou posekané, tak je jasné, že největším pomocníkem chronometru a tedy protivníkem a nepřítelem závodníků, bude velmi pravděpodobně vítr v absolutně otevřené krajině. No máme se na co těšit. Ve čtvrtek 20. 8. 2020 tedy první Juniorka odstartuje ve 14 hodin, žena v 15 hodin a muž v 17 hodin. Dojezd posledního závodníka bude kolem 19.30 hodin.

V sobotu 22. 8. 2020 se na start silničního závodu postaví Ženy Elite společně s Juniorkami, a to přesně v 9.00 hodin. Hlavní závod bude od 14.00 hodin, pro kategorie Mužů Elite a kategorie U23, samozřejmě společně se slovenskými „pretěkármi“. A tady o trati radši ani nemluvě. Tady o vítr určitě až zase tolik nepůjde. Ale málo vyzávodění účastníci budou muset pokořit dva velmi náročné kopce, na jednom z nich se jezdí i mistrovství automobilů do vrchu, jenže kola s pomocným motorkem nejsou dovolena. A „dát“ kopec musí hned několikrát. Ale byla by „škoda“ ten kopec nevyjet. Bez toho to prostě nepůjde. Těžká to zkouška adeptů republikových titulů pro rok 2020. A co teprve taktika, jak česká, tak možná i česko-slovenská. No uvidíme.

A kdyby se snad nějaký fanoušek nemohl přijet do Mladé Boleslavi podívat, pak Česká televize připraví zpravodajství, sestřih a hlavně, přímý přenos elitního závodu, a to od 13.50 do 19.30 hodin. Ale byla by asi velká „škoda“ u toho nebýt.

Co řekl po projetí závodního okruhu Petr Vakoč:

"Trať je skutečně náročná, svým profilem bych to přirovnal k jarním klasikám. První selekce pravděpodobně proběhne již na mimoměstském okruhu, kde se kopec bude opravdu zajídat. Ale závod se bude nejspíše rozhodovat až v závěrečných okruzích.

Řekl Petr Vakoč. To už také víme. Ale nevíme, za kolik minut a vteřin Petr, mistr republiky v silničním závodě 2015, a hlavně jeden z adeptů a asi i favoritů na letošní titul, ty dva opravdu velmi těžké kopce při obhlídce trati zajel. Respektive víme, ale když to prozradíme, nebude mít smysl soutěž, která se již rozeběhla na Facebooku silniční cyklistiky, za což vděčíme Petru Vakočovi, který si vše změřil a Tomáši Konečnému, který vše připravil. Odkaz je zde.

Tipujte. Odměnou budou 2 V.I.P. vstupenky do sobotní závod a také reprezentační dres, podepsaný právě Petrem Vakočem. Vše bude vítězi předáno v sobotu 22. 8. 2020 přímo v místě startu a cíle šampionátu. „škoda“ tak zajímavé ceny nevyhrát.

Michal Kopecký