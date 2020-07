Někdy stačí jen málo: elektrická trojkolka, dobrovolníci a chuť věnovat svůj čas lidem, kteří už se sami na kole neprojedou. Neformálního setkání u příležitosti spuštění projektu Na kole v každém věku se u Altánku v Mladé Boleslavi zúčastnil také velvyslanec Dánského království v České republice Ole Frijs-Madsen.

Ze zahájení fungování projektu Na kole v každém věku v Mladé Boleslavi | Foto: Zdeněk Sluka

„Hnutí Cycling without age založil v roce 2012 v Kodani Ole Kassow. Jak asi víte, Dánové jsou je jedním z nejšťastnějších národů na světě a existuje mnoho průzkumů, které ukazují, že tomu je tak také proto, že lidé všech věkových skupin tu nadšeně používají kolo jako běžný dopravní prostředek. Cycling Without Age přitom není jen o jízdě na kole na čerstvém vzduchu. Přináší lidem různých generací spoustu porozumění, úcty, přátelství a také trochu dobrodružství. Není tedy divu, že si tento projekt získal mnoho fanoušků po celém světě, kteří se pro něj tak nadchli, že se rozhodli založit si vlastní pobočku v místě, kde žijí. A já jsem opravdu velmi rád, že si tento skvělý projekt našel cestu také do České republiky a bude tu fungovat pod názvem Na kole v každém věku. Všichni přece můžeme mít vítr ve vlasech," prohlásil dánský velvyslanec Ole Frijs-Madsen chvíli předtím, než sám cyklorikšu v parku na Výstavišti vyzkoušel.