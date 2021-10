Český pohár v cyklokrosu Toi Toi Cup 2021 zavítal v úterý 28. září do Mladé Boleslavi. Zde cyklisté závodili v prostředí lesoparku Štěpánka. Na závod se se svými fotoaparáty vydali také pánové Robert Bursa, Petr Linhart a Libor Materna, kterým tímto děkujeme za působivé snímky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.