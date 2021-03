Dobrodružná cesta pardubického rodáka začala v říjnu roku 2018 v tureckém Istanbulu a dále pokračovala přes Írán, Arménii, Gruzii, Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán a Tádžikistán až do Číny. Po tři sta jedenácti dnech na cestě dojel až do bývalého císařského města Si-an ve střední Číně, kde legendární karavanní trasa, po které se přepravovalo zboží mezi vzdálenými světy, končila. Na své pouti musel překonat vysoká pohoří, nekonečné pastviny, i vyprahlé pouště a nejdelší dobu strávil v Íránu, kde pobýval celkem tři měsíce.

Jeho trasa vedla i přes nebezpečná území, jakými je třeba Abcházie, neuznaná republika na břehu Černého moře, nebo Wakhanský koridor na hranici Tádžikistánu, Afghánistánu a Číny. Právě toto údolí je považováno za jednu z nefrekventovanějších drogových pašeráckých tras na světě. Nejníže položeným navštíveným místem byla oblast nedaleko čínského města Turfan, která leží sto padesát metrů pod hladinou moře. Nejvýše položeným bodem neobyčejné cesty pak byl průsmyk Ak-Baital v Tádžikistánu ve výšce čtyři tisíce šest set padesát pět metrů nad mořem.

Cesta po Hedvábné stezce skýtá i různé nástrahy ze strany počasí. V Geghamských horách v Arménii putoval cestovatel v mínus dvaceti stupních Celsia. Naopak v poušti Taklamakan nedaleko čínského města Turfan zaznamenal teplotu plus čtyřicet devět stupňů Celsia.

Samotnou Hedvábnou stezkou ovšem jeho cesta neskončila. Po téměř ročním putování z Evropy do Číny směřovaly jeho kroky do Hongkongu a Macaa, zvláštních územích Čínské lidové republiky, odkud se vydal objevovat jihovýchodní Asii. Ve Vietnamu, Laosu, Kambodži a Thajsku hledal nejenom tajemné chrámy ztracené v džungli, ale i malá etnika v neturistických horských oblastech. Po celkem roce a půl, kdy dobrodruh dojel bez použití letadel z Evropy až do Myanmaru, byla bohužel jeho cesta v březnu 2020 nedobrovolně ukončena.

O jedinečném putování po Hedvábné stezce vyjde na jaře roku 2021 kniha ve které čtenář nalezne ty nejzajímavější příběhy ze zapadlých míst mezi Evropou a Čínou. Dozvíte se například o tom, jak slaví kyrgyzští pastevci konec muslimského svatého měsíce Ramadánu, jak to vypadá v jedné z nejuzavřenějších zemí světa Turkmenistánu, jaké to je být zatčen v Abcházii, jaké to je spát na hranici s Afghánistánem nebo jak těžké je ustát osmi hodinový výslech na čínské hranici.

Pro ty, kteří nechtějí čekat na knihu, cestovatel Martin Půlpán nabízí všechny své zážitky postupně sepsané na internetových stránkách nebo na facebookovém profilu Lost Czech Man.

Autor: Karel Wolf