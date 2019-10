Čtvrt 100letí kmene Osmaka Opo

Ano, je to už 25 let od doby, kdy chlapci a děvčata z mnichovohradišťského původně skautského oddílu založili kmen Ligy lesní moudrosti. Od roku 1994 se píše historie kmene Osmaka Opo. Hlavními muži stojícími za založením kmene byli Tomáš Velich a Oldřich Moucha s podporou Václava Maupice. Na pravidelných schůzkách a dalších akcích kmene Osmaka Opo se potkávali v průběhu let mnozí chlapci i děvčata z Mnichova Hradiště i okolí.

Oslava čtvrtstoletí kmene Osmaka Opo | Foto: Michala Mydlářová