Covid a my. Kdo s koho. Základní škola se nevzdala bez boje

Když v roce 2020 prohlásil prof. Roman Prymula, že covid-19 bude trvat dva roky, většina z nás si myslela, že je to špatný vtip. Dva roky uplynuly, covid je tu stále s námi a i my ve školství jsme se museli naučit řešit krizové situace ještě rychleji než dříve. Posledním prověřením naší flexibility byl totální „covidový“ výpadek školní kuchyně. Nechat 500 dětí a 65 dospělých bez oběda? A celý týden? No, to jsme si představit nedokázali.

V jídelně si museli poradit s nedostatkem personálu | Foto: Se souhlasem Leony Novákové