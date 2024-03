/FOTO/ O víkendu 16. až 17. března hostilo město Ostrava první kolo Českého poháru v judu, na který se sjelo 1268 judistů a judistek z celé České republiky a devíti států EU. Mladoboleslavský klub na tomto prestižním turnaji reprezentovali čtyři borci.

První kolo Českého poháru v judu 2024. 2.místo: Hynek Švec | Foto: se svolením Miroslava Staňka

V sobotu nastoupili na zkušenou ve vyšší věkové kategorii U18 - dorostenci Jan Brunner (+90kg) a Hynek Švec (-60kg). Oba vyhráli své úvodní zápasy, ovšem v dalším kole oba skončili.Jan Brunner nepohlídal krk a soupeř tuto chybu potrestal. Hynek Švec se v zápalu boje dopustil hrubého porušení pravidel, za které následovalo Hansoku-make - "červenou kartu" - okamžité vyloučení.

V tomto zápase mladoboleslavský reprezentant vedl na wazari, proto si mohl dovolit vést boj více na zemi. Chtěl soupeře přetočit do držení, kterému se lidové říká Reitr. Soupeř si to nechtěl nechat líbit pokoušel vstát, Hynek Švec ho stále držel za krk a ruku a pevně ho svíral. Ve chvili, kdy se soupeř podařilo se postavit na nohy, reagoval Švec instinktivně a provedl chvat Sumi-gaeshi.

První kolo Českého poháru v judu 2024. Matěj Kopecký Hynek Švec Lukáš Král a Jan BrunnerZdroj: se svolením Miroslava Staňka

V neděli nastoupili Jan Brunner a Hynek Švec již ve své věkové kategorii U16 - mladší dorostenci, Lukáš Král a Matěj Kopecký ač junioři (U21) nastoupili v kategorii muži.

Hvězdou nedělního dne byl jednoznačně Hynek Švec, který předváděl krásné, aktivní a bojovné judo. Po pěti vyhraných zápasech, které skvěle zvládl jak technicky tak i takticky, došel Hynek do finále. Tam na něj čekal přemožitel, když ve vyrovnaném zápase udělal Hynek Švec jednu chybu, kterou mu soupeř potrestal a hodil mladoboleslavského judistu na wazari. I když se Švec nevzdával a bojoval do poslední vteřiny, výsledek utkání už zvrátit nedokázal. Vybojoval 2. místo z 50 závodníků, připsal si spoustu bodů do raking listu pro postup na Mistrovství ČR a nutno ještě doplnit, že je jediným českým zástupcem na stupních vítězů ve váze -60kg v kategorii U16.

Jan Brunner po dvou výhrách a dvou prohrách jeho cesta skončila těsně pod stupni vítězů na 5.místě. Lukáš Král a Matěj Kopecký své úvodní utkání prohráli a do dalších bojů se už nedostali.

Chvíli volného času jsme využili k prohlídce národní kulturní památky Vítkovické hutě.