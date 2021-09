Takový text by mohl připomínat známý slogan o zesnulých. Není tomu tak. Krásné vzpomínky mi nedaly jednat jinak, ty se neustále vracejí. Nechť jeho jméno zůstane v paměti všech následných pracovníků dětského oddělení v Mladé Boleslavi.

Po celé období své činnosti byl ve volném čase i v noci k dispozici na telefonu pro odbornou radu či zprávu o chodu oddělení. Nikdy se pro vyrušeni na nikoho nehněval. Oddělení pod jeho vedením nemělo úroveň běžnou, ale přímo klinickou. Pokud někdy musel malého pacienta přeložit na kliniku, pak to bylo proto, že další lečba na oddělení menším nebyla možná. Při velké vizitě opravoval dávky léků o stopové částky.

Ze zpravodajství Deníku jsem se dozvěděl smutnou zprávu o úmrtí primáře MUDr. Ericha Nováka, se kterým jsem několik let spolupracoval.

