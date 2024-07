Český sportovní bowling přepisuje svoji historii. Zlato a dva bronzy vybojovali mladí bowleři na mistrovství světa do 21 let v korejském Inčchonu. V soutěži čtyřčlenných mužských týmů po famózním výkonu obhájili titul světových šampiónů. Bronzové medaile si odvážejí ze soutěže mužských dvojic a smíšených čtyřčlenných týmů.

Letošního MS se účastnila kompletní světová špička z 38 zemí a pěti kontinentů. České cíle byly vysoké, ve hře byla obhajoba zlaté týmové medaile z posledního mistrovství světa. Před dvěma lety bylo české zlato velkým překvapením. Letos už naši hráči patřili k favoritům turnaje, český bowling ušel za poslední období velký kus cesty.

Matchplay - smíšené týmy | Video: Eva Skořepová

Týmové soutěže se opět hrály tzv. baker systémem, kdy se hráči střídají po každém framu. V kvalifikaci hrané na šest her postoupil český tým ve složení Ondřej Trojek, Lukáš Jelínek, Ondřej Prekop a Jaroslav Zapletal z dvanáctého místa mezi nejlepší šestnáctku turnaje. Následoval matchplay ve dvou osmičlenných skupinách. Naši hráči svoji skupinu ovládli a postoupili do semifinále, které se hrálo na dvě vítězné hry. Zde museli dotahovat náskok soupeře, ale tým Japonska nakonec porazili 2:1. Ve finále na ně čekal stejný soupeř jako před dvěma lety, tým USA z kolébky světového bowlingu.

Finále bylo napínavé od začátku až do úplného konce. První hru vyhráli Češi 234:224. Druhá hra se jim tolik nevydařila a prohráli 184:224. V rozhodující třetí hře to bylo o silných nervech a koncentraci. Hráči chybovali na obou stranách, ale lepší pozici do závěrečného framu měli Češi. Stejně jako před dvěma lety zakončoval celý zápas Lukáš Jelínek a dotáhl ho do vysněného zlatého konce. „Zápas proti Američanům byl velmi náročný. Povzbuzovali jsme se, pomohlo to. Máme tuhle krásnou medaili a jsme znovu mistři světa. Jsme za to strašně šťastní a budeme to ještě dlouho oslavovat,“ radoval se režisér českého úspěchu Lukáš Jelínek.

Soutěž smíšených týmů byla další parádní českou disciplínou. Oba naše týmy sehrály výbornou kvalifikaci a obsadily první dvě místa. V matchplay se více dařilo čtveřici Ondřej Prekop, Jaroslav Zapletal, Nela Capilová a Viktorie Brokešová, která postoupila do semifinále. Zde nestačili na silný tým Švédska a až po velkém boji podlehli 1:2. Odvážejí si tak bronzové medaile. „Do kvalifikace jsme šli uvolněně, začali jsme výborně a řekli jsme si, že na to máme. Do semifinále jsme pak postoupili dokonce z prvního místa,“ hodnotil Ondřej Prekop. Viktorie Brokešová doplnila: „Placku jsme určitě chtěli. V průběhu matchplay jsme sice trochu ztráceli naději, když nás Německo rozsekalo, ale sebrali jsme se.“

Bronz vybojovali i Lukáš Jelínek a Ondřej Trojek v soutěži dvojic, kde také došli až do semifinále. Opět po velkém boji padli s americkou dvojicí 1:2. Úspěchem bylo i 5. místo Lukáše Jelínka v soutěži jednotlivců, kde vyhrál kvalifikaci a pak mu medaile unikla jen velmi těsně.