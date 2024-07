Před dvěma lety vybojoval tým kadetů do 21 let pro český bowling historicky první zlatou medaili ze světového šampionátu. Letos míří mladíci za obhajobou, i když složení čtyřčlenného týmu bude jiné. Z původních mistrů světa zůstal pouze Lukáš Jelínek, aktuální česká jednička. O medaile bude bojovat i čtveřice našich dívek.

Konkurence bude letos velmi silná, do jihokorejského Inčchonu se sjeli mladí hráči a hráčky z 38 zemí. Soutěžit budou v kategoriích jednotlivců, dvojic, týmů a smíšených týmů. Jelínek před dvěma lety zakončoval finálový souboj s týmem USA a na něm ležela odpovědnost, zda si Češi dojdou pro zlato. „Mistrovství světa v Koreji je můj poslední turnaj mezi juniory a kadety a rád bych se tímto s juniorskými soutěžemi úspěšně rozloučil. Do přípravy jsem dal sto procent a i přes některá zranění se cítím na sto deset procent. Mým cílem je urvat medaili, nejlépe zopakovat zlatý úspěch z roku 2022 v týmech.“

Hráči se musí vypořádat s poměrně netradičním rozmístěním bowlingových drah. V bowlingovém centru Incheon Asiad Main Stadium nejsou dráhy v jedné linii rovnoběžně vedle sebe, jak tomu je v naprosté většině bowlingových center, ale vytvářejí mírný oblouk. Trenér Ivan Burian věří, že hráči využijí své zkušenosti. „ Český reprezentační tým do 21 let bude mít na mistrovství světa v Koreji šest medailistů a medailistek z evropských, nebo světových šampionátů. Naše cíle v soutěžích jednotlivců, dvojic i týmů jsou postupy z kvalifikace do další části soutěže TOP 16, kde se bude hrát o medaile a tam už je možné vše.“