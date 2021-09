Nejen počet cenných kovů, ale především kvalita předvedených výkonů všech domácích závodníků svědčí o jejich vydařené přípravě. Ta byla sice výrazně narušena „covidovým lockdownem“, který znemožňoval tréninky v bazénu. Hlavní trenérce Lence Vernerové se však povedlo mládež připravit i za ztížených podmínek. To, zda se celému týmu podaří na vítězné vlně udržet, zjistíme za necelý měsíc, kdy se naši borci vypraví na závody do Neratovic.

Pro vítězství ve své kategorii doplavala také Eva Svobodová. Stříbro do sbírky přidal i její oddílový kolega Štěpán Vrba. V kategorii nejzkušenějších závodníků získala Mladá Boleslav zlato jak mezi ženami, tak mezi muži. Stalo se tak zásluhou Veroniky Výmolové a Michala Lhotky. Na stupních vítězů je pak z domácích doplnili ještě Jana Bláhová (2. místo) a Radek Černý (3. místo). Úspěšnou tečku za závody napsali naši záchranáři v závodě štafetového dvojboje, kde brali 2 zlata zásluhou kvartet mužů (Lhotka, Vrba, Líbal, Zouhar) a chlapců (Verner, Štípek, Pekař, Mach). 3 stříbra pak na boleslavské konto přidali muži – mix (Černý, Franc, Pavlíček, Myšková), ženy (Bláhová, Výmolová, Svobodová, Klotzbergová) a dívky (Štěpánková K., Štěpánková N., Vaněčková, Šrámková).

Další cenné kovy ve svých kategoriích vybojovali Julia Tůmová (1. místo), Barbora Šrámková, Šimon Novák (2. místa) a Radim Pavlíček (3. místo). Na nejvyšší stupínek vystoupala také Eliška Myšková. Stříbrně se pak blýskl i Šimon Štípek. Kategorii D plně ovládlo boleslavské trio David Verner (1. místo), Adam Pekař (2. místo) a Filip Pavlíček (3. místo). Stejný triumf se povedl i chlapcům z kategorie C, kde zlatého Sebastiena France následovali stříbrný Kryštof Zouhar a bronzový Matyáš Líbal.

Prvními, kdo pro Mladou Boleslav vyplavali pódiové umístění, byli Jiří Šrajer (1. místo), Jonáš Štípek (3. místo), Kristýna Mannová (1. místo) a Rozálie Nováková (2. místo). Všichni tito závodníci patřili mezi ty vůbec nejmladší (roč. nar. 2011 a mladší) na celé akci. Už teď je ale jasné, že jsou velkým příslibem do budoucna.

Přinejmenším na boleslavském medailovém skóre jako by neúčast nejlepších (2 naši svěřenci jsou na zmíněném ME) ani nebyla poznat. Z domácího bazénu totiž záchranáři vylovili celkem 22 cenných kovů v individuálních a 5 ve štafetových startech. Jako tradičně se závodilo v tzv. záchranářském čtyřboji, který v sobě kombinuje plavání s překážkami, tažení figuríny i plavání s ploutvemi a záchranářským pásem.

