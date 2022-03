Mezi muži kategorie A získal prvenství domácí Michal Lhotka. Zlato vybojoval i mladoboleslavský Jirka Šrajer (kateg. F). A kov nejcennější získal také Bruno Brejcha (kateg. C). Stříbra ve svých kategoriích urvali Marek Sysel (kateg. B), Kryštof Zouhar (kateg. C) a Šimon Štípek (kateg. D). Bronzovou medaili do boleslavské sbírky přidal Bogdan Baleca. Mezi ženami kategorie A vybojovala Tereza Výmolová stříbro a Jana Bláhová bronz. Kategorii B plně ovládlo boleslavské trio Hrdinová (zlato), Kotoučová (stříbro), Mňuková (bronz). A cenné kovy se na krku blýskly i sesterské dvojici Natálie a Karolína Štěpánkovy. Starší Karolína brala v kategorii C bronz. Natálie ovládla kategorii E a získala pro domácí zlato. Ve stejné kategorii ji na stupínku třetím doplnila její oddílová kolegyně Kristýna Mannová.

Nejmladší záchranáři závodili v upravených disciplínách čtyřboje (25 m tažení poloprázdného modelu, 50 m kombinovaně, 50 m s pásem a ploutvemi, 25 plavání s překážkami). Domácí Jonáš Štípek bral v tomto čtyřboji zlato a Sofie Kotková vybojovala stříbro. Mladá Boleslav tím ukázala, že ani do budoucna neplánuje opustit pozici jednoho z nejúspěšnějších oddílů v republice. V záchranářském dvojboji štafet uspěly boleslavské týmy ve všech kategoriích. Muži získali zlato (zásluhou kvarteta Obdržal, Soběslavský, Sysel, Vrba) a stříbro (díky čtveřici Brejcha, Franc, Líbal, Zouhar). Stejně tak i ženy braly příčku první (zásluhou S. Klotzbergové, Mňukové, Svobodové, T. Výmolové) a druhou (díky kvartetu Hrdinová, Kotoučová, E. Tancmanová, K. Štěpánková). Družstva žaček (ve složení Tůmová, Vaněčková, Mannová, Štěpánková) a žáků (ve složení Baleca, Štípek, Belkacem, Jaček) doplavala vždy na stříbrné pozici.

Boleslavští záchranáři svými výkony předvedli, že rozhodně patří k české špičce záchranářského sportu. Pro mnohé byly tyto závody dalším krokem k nominaci do juniorské a seniorské reprezentace. Věříme proto, že některým z domácích záchranářů se povede dostat přes nominační síto a že je uvidíme v září 2022 na Mistrovství světa v italském Riccione.

Autor: Kateřina Tancmanová

