Poněkud nestandardně začaly závody disciplínou kumite. První na řadu šli žáci do 30kg. Do finále se probojovali naši dva závodníci. Michal Ivanchuk a Renat Tokariev. Po taktickém zápase bral zlato Renat a stříbro Michal. Vyšší věkové i váhové kategorie se naši borci nezalekli. Nastoupili i mezi žáky 10-11 let do 35 kg. Tokariev vybojoval bronz a Ivanchuk dokonce stříbrnou medaili. Tokariev ještě přidal jednoznačné prvenství v kata mladších žáků.