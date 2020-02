Již 20 let funguje na hudební scéně skvělá swingová kapela – Václav Marek a jeho Blue Star. Léta jsem doufal, že se mi podaří dovézt je do našeho města, aby potěšili místní fanoušky swingu. Nešlo to kvůli vyššímu honoráři. Až ve středu 19. února přijeli a zahráli v Domě kultury na pozvání Odborů Kovo MB Škoda Auto.

Z koncertu Blue Star v Mladé Boleslavi. | Foto: Rudolf T. Kulka

Ansámbl Blue Star je známý mezi populárními osobnostmi. Zve si ho do svých pořadů Aleš Cibulka, Jan Rosák i Jiří Suchý. A tak velkým sálem DK zněla krásná swingová a taneční hudba 30. a 40. let minulého století. Pro milovníky českého swingu naprosto úžasné a známé evergreeny: Oči čokoládové, Říkej mi to prosím potichoučku, Děkuji, bylo to krásné, Život je jen náhoda, Poznáte lehce náš rytmus, Svítá. Zazněly i převzaté písně – rychlá I Got Rhythm i pomalejší, melodická I Know Why, z repertoáru orchestru Glenna Millera. Skvěle zpívala dvojice Pavel Švestka (člen známého kvarteta The Swings) a Kamila Novotná.