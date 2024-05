Slet se koná letos na začátku července v pražské Fortuna Aréně v Edenu. Hlavnímu sletovému týdnu ale předchází krajské, oblastní a župní slety v regionech a tato akce byla právě jednou z nich. Sokolská činnost a obzvlášť nácvik sletových skladeb je v regionu divácky velmi atraktivní, o čemž svědčí plná hala a také zpětná vazba od hostů, diváků a samotných cvičenců.

Pro některé z nich to bylo vůbec první vystoupení, které si všichni moc užili a odcházeli s obrovskými úsměvy na rtech a plni očekávání na další vystoupení na velkých stadionech. Pro některé zkušené cvičence a cvičitele to byl naopak několikátý slet a ti už dobře vědí, že to, co zažijí cvičenci a cvičitelé během sletového roku jsou zážitky, na něž budou vzpomínat dalších šest let do sletu dalšího. Ve skladbách se představily postupně předškolní děti se svými cvičitelkami, rodiče s dětmi, dorostenky a mladší ženy, ženy a seniorky z župy Fügnerovy.

Dále program obohatilo vystoupení mažoretek z TJ Sokol Sojovice, které taktéž patří pod tuto župu.

Děkujeme všem bezmála třem stovkám diváků za podporu, potlesk a slova chvály a starostovi města Benátky nad Jizerou za jeho krásný příspěvek v hale i na sociálních sítích.