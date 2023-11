/FOTO, VIDEO/ Se stříbrnými medailemi ze světového šampionátu v polském městě Kielce se na konci října vrátily Iveta Číla a Tereza Jeníčková, dvojice vzdušných akrobatek trénující v sokolovně v Benátkách nad Jizerou. Česká výprava získala celkem devět cenných kovů z různých kategorií a disciplín.

Konkrétně aerial hoop je akrobacie na zavěšeném kovovém kruhu, umění původem z cirkusového prostředí. První lekce pro veřejnost odučila právě Iveta Čilá v roce 2013. O čtyři roky později se přišla podívat i Tereza Jeníčková a do tohoto sportu se zamilovala.

Na první společné soutěži, mistrovství Evropy v roce 2018, se dívkám podařilo umístit na stříbrné příčce, o rok později z toho bylo na evropském šampionátu už zlato. Ačkoli se tedy Iveta Číla a Tereza Jeníčková věnují akrobacii na zavěšeném kruhu delší dobu, příprava na mistrovství světa v Polsku byla jiná, než jsou zvyklé.

Musely se během posledních čtyř měsíců zorientovat v pravidlech a přizpůsobit tomu triky a choreografii. Organizace IPSF totiž přesně stanovila, že kruh na šampionát má být o průměru 100 centimetrů, zavěšený na dvou bodech a 170 centimetrů nad zemí. Tím se liší od podmínek pro soutěže od jiných pořadatelů a přináší tím nové výzvy.

A nejen to, také v osobním životě se děvčatům za poslední roky hodně změnilo, a proto bylo důležitější, než kdy dřív, mít vhodný prostor pro časté trénování a celkovou přípravu. Iveta Čilá s úsměvem dodala, že není lehké sehnat vyhovující prostor a ještě vstřícné lidi, kteří se ochotně podělí o prostor v době tréninků, kdy se pouští soutěžní skladba i několikrát po sobě a na většině tréninků je jako malý fanoušek i její dvouletý syn. Bez hlídání by jinak společný čas s Terezou Jeníčkovou našly jen těžko, ta je momentálně v závěrečném státnicovém ročníku a do Benátek nad Jizerou dojíždí.

Letošní světový šampionát byl zahájen ve středu 25. října a kategorie aerial hoop doubles byla na programu hned následující den dopoledne. Body získané od porotců se každý soutěžící dozveděl krátce po svém výkonu. Tereza Jeníčková zavzpomínala, jak se přes nervozitu ani pořádně nesnídaly. V tu chvíli bylo důležité se pořádně rozcvičit a také nalíčit. Make-up je totiž také součástí hodnocení, stejně jako kostým, co doplní sestavu s devíti povinnými prvky.

Pro zasmání dívky prozradily, co taková příprava obnáší v kostce: 70 a možná i víc tréninků, 110 nebo víc hodin na kruhu a pod ním, 2 víkendy na zkoumání videí a pravidel pro vytvoření bojové taktiky, 1 víkend pro zpracování hudby a protokolu (seznam povinných prvků a triků), 1 víkend pro změnu taktiky, 2 večery zdobení kostýmů, 1 večer pro vymyšlení make-upu, 2 telefony narvané tréninkovými videi pro hledání každé chyby, 0 zranění, 100procentní odhodlání.

To jsou čtyři měsíce připrav pro čtyři minuty na mistrovství světa v aerial hoop sport doubles. Obě stříbrné medailisty shodně dodaly, že by neměnily. Jsou rády, že měly takovou příležitost. Rády by ještě pokračovaly se sportovní kariérou aspoň částečně.

Terezu Jeníčkovou nyní čeká náročné období pro dokončení všech státnicových bloků a Iveta Čilá by ráda pokračovala i v trenérské praxi a dala možnost novým talentům realizovat své sny. Proto připravuje kurzy a lekce v Sokole v Benátkách nad Jizerou a ráda uvítá nadšené tváře.