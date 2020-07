1931–1935

Od roku 1931 dokonce v Bakově fungují zároveň 2 kluby a to: SK Bakov a nově i Sokol Bakov. V Barvách SK nastupují např.: MUDr. Opočenský, Muller, Krček, Stránský, Formáček a další, v barvách Sokola Tuzar, Blažek, Oplt, Tomaier, Cibulka, Tichý, bratři Fidlerové a další. Všem těmto skutečným průkopníkům bakovské házené, pokud na některé jméno bylo zapomenuto, se předem omlouvám. V Sokole hraje i družstvo žen, sestava se bohužel nedochovala.

1935–1941

Od roku 1935 hraje v Bakově již jen družstvo Sokola, tehdejší soupeři byla družstva: Březno, Bukovno, Bělá pod Bezdězem, Podlázky, Čejetice, DTJ Debř, SK Aston Willa MB, Mladoboleslavský SK a SK Slavoj MB. Družstvu se po hráčské stránce daří a zejména přátelská utkání s AC Spartou Praha, hrávaná o Bakovském posvícení, se těší velké návštěvnosti. Svého prvního házenkářského vrcholu dosahuje družstvo v údobí Protektorátu Čechy Morava. Vedle mistrovské soutěže, kde hraje o přední příčky tabulky, jsou hosty bakovských házenkářů známá pražská družstva, vedle již zmíněné AC Sparty je to i Sokol Libeň, Sokol Vinohrady, Sokol Smíchov – kde v útoku hraje i populární hokejový brankař Boža Modrý, SK Slavia Praha. Všechny družstva s plejádou nejlepších hráčů té doby a jen málokterá odjížděla z Bakova vítězná. Sehrála se i 2 utkání s tehdejším mistrem Ikarem Kukleny v době jeho největší slávy, to již byl soupeř nad Bakovské síly. Přichází ale bohužel smutný rok 1941 a s ním zákaz činnosti sokolských jednot.

1943

Díky iniciativě pánů ing. Josefa Müllera a ing Jaromíra Štěpánka se obnovuje v Bakově činnost a to pod hlavičkou HOSK Bakov. Družstvo je zařazeno do II. třídy krajského přeboru a za soupeře má: Dolní Bousov, Březno, Bukovno, SK Turnov, SK Slavoj MB „B“, Košťálov. V sezóně dojde pouze ke dvěma porážkám a postupuje do I. třídy krajského přeboru.

1944

První zápas po postupu bylo derby s rivalem z Bělé p. B., Bakov vítězí vysoko 13:2, v 2 kole poráží LTC Turnov venku 10:3, poté výhra proti Březnu taktéž 10:3 a výhra nad Podlázkami 10:9, to byl poslední zápas, neboť soutěž se pro blížící konec 2. světové války nedohrála.

1945

Konec války a oddíl obnovuje svou činnost opět pod názvem Sokol Bakov. Družstvo se výrazně omlazuje, řada hráčů odchází za existencí do pohraničí, případně na vojnu.

1947

Družstvo mužů se probojovalo do finále přeboru ČOS, kde končí na výborném 3. místě. Ve finále poráží Sokol Nové Město nad Váhom a podléhá Sokolu Brno IV a Sokolu Úvaly. Družstvo hrálo v sestavě: Pavel Venclák, Otta Lochman, Franta Honc, Jan Fidler, Bogan Kameník, Milan Volejník a Milan Bartoš.

1949–1956

Družstvo mužů hraje Divizi – po skončení ročníku 1949/50 není pro nedostatek aktivních hráčů družstvo přihlášeno do soutěže. Klid trval až do roku 1956. V roce 1956 se opět dává dohromady družstvo mužů. Po pár letech v Krajském přeboru družstvo postupuje v kvalifikaci přes Sokol Varnsdorf v r. 1960 do II. ligy, bohužel jen na jednu sezónu. Soupeři nám byli např.: Železný Brod, KH Slepotice, Star Moravany, Dukla Praha, Lokomotiva Vršovice, Spartak Praha 4 a další. Od roku 1960 přestává opět na pár let fungovat družstvo mužů, rodí se však družstvo žáků, pozdějších dorosteneckých přeborníků ČSR.

1963

Družstvo žáků vyhrává v roce 1963 krajský přebor a účastní se přeboru ČSR v Řevnicích. Jde o první postup bakovské mládeže na vrcholnou celorepublikovou akci. Zde žáci končí pátí. Od této doby se účastní republikových akcí mládež s přestávkami dodnes, v další části proto připomeneme jen případné medailové umístění.

1965

Družstvo mužů se účastní kvalifikace o 1. ligu mužů – končí na 3. místě. Velký úspěch zaznamenává družstvo žáků, jež končí 3. na přeboru ČSR.

1968

Bakovští dorostenci vyhrávají přebor ČSR. Družstvo vyhrálo v sestavě P. Král, B. Horák, J. Turek, Zd. Kožíšek, B. Brzobohatý, F. Beneš, J. Ševců, L. Vyštejn, D. Bartoš, J. Ježek, J. Malina, J. Mužák, trenérem je JUDr. Bartoš.

1971

V Bakově se hraje Mezizemské utkání ČECHY – MORAVA mužů, s výsledkem 12:17. Družstvo mužů postupuje po znovuzavedení II. ligy podruhé v historii do II. ligy. 1975-1983 Družstvo mužů po čtyřech sezónách sestupuje z II. ligy o pouhý bod za udrživším se Osekem u Rokycan. Druhá liga je nicméně v tom samém roce z finančních důvodů zrušena (až do roku 1989), bakovské hráče tak čeká hned několik neúspěšných kvalifikací o I. ligu. A to: 1976 (5. místo), 1977 (5. místo), 1978 (4. místo), 1979 (6. místo), 1980 (5. místo), 1981 (5. místo), 1983 (6. místo). ANO, celkem 7krát se neúspěšně muži pokouší proniknout do 1. ligy, po poslední kvalifikaci dochází u některých hráčů ke ztrátě motivace, nebo se ozývají zranění a někteří členové družstva přechází na jinou činovnickou nebo trenérskou dráhu.

1992

Další veleúspěšný rok. Družstvo mužů postupuje do II. Ligy (udrží se však pouze 1 sezónu), družstvo mladších žákyň končí na Mistrovství ČR na skvělém 2. místě, družstvo starších žáků vybojovalo 3. místo na Poháru ČR.

1993

Starší žáci končí na 2. místě na Poháru ČR.

1994

Muži opět postupují do II. ligy (opět pouze na rok), navíc starší žáci končí na Mistrovství ČR na 2. místě.

1995

Starší žákyně končí na Mistrovství ČR na 3. místě.

1999

Druhý Bakovský titul. Družstvo starších žáků vybojovalo v domácím prostředí na Mistrovství ČR 1. místo. Družstvo hrálo ve složení: Linhart, Macek, Průša, Sajdl, Vítek, Paldus, Čech, Pyšný, Hašlar, Rudolf, Klema, Štecha, Sucharda, pod vedením pánů Štěpánka, Čecha a Kysely.

2001

Muži opět postupují do II. ligy (bohužel opět jen na rok).

2004

Bakovští muži opět v II. lize (tradičně na 1 rok).

2006

Starší žákyně 3. místo v halovém Mistrovství ČR.

2007

Družstvo žen (z 90 % tvořeno dorostenkami) se poprvé účastní kvalifikace o I. ligu, bohužel stejně jako muži tentokrát ještě neúspěšně (7. místo). Dorostenky končí v halovém Mistrovství ČR na výborném 3. místě. A super výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků, které skončilo na Poháru ČR na 1. místě.

2008

Družstvo mužů postupuje do II. Ligy (tentokrát ne jen na rok). Mladší žáci pod vedením P. Šulce obhajují 1. místo na Poháru ČR.

2009

Dorostenky v halovém Mistrovství ČR vybojovaly 2. místo a o moc hůře si nevedou ani v létě a na Mistrovství ČR končí na 3. místě.

2010

Muži po dvou letech sestupují z II. ligy. Ale tentokrát není v oddíle smutek, neboť družstvo žen poprvé v historii bakovské házené postupuje díky 2. místu v domácí kvalifikaci do I. ligy (bohužel prozatím jen na rok). Postup děvčata vybojovala ve složení: M. Bártová, P. Puskajlerová, R. Chamerová, Š. Pelikovská, L. Mrákotová, L. Svobodová, K. Pěnkavová, L. Navrátilová, L. Bejdová, Š. Hartmanová, S. Vaníčková, L. Bártová, K. Cecavová a M. Beranová, trenéři: Miroslav Beran a Michal Štěpánek.

2011

Ženy sestupují z I. ligy (o bod za udrživším se Božkovem). Starší žáci vybojovali na Poháru ČR 3. místo.

2013

Ženy se opět účastní kvalifikace o I. ligu – neúspěšně (6. místo).

2014

Ženy díky zavedení II. ligy žen automaticky jako vítěz oblastního přeboru postupují do II. ligy.

2015

Ženy sestupují z II. ligy.

2017

Družstvo žen vyhrává oblastní přebor s právem účasti v II. lize – pro nízký věk hráček a málo náhradnic však účast odmítne. Starší žákyně končí v halovém Mistrovství ČR na 2. místě v létě pak na Mistrovství ČR na 3. místě.

2018

Družstvo žen postupuje do II. ligy. Dorostenky končí na Mistrovství ČR na výborném 3. místě.

2019

Ženy postupují z II. ligy do I. ligy (zde hrají dodnes). Mladší žáci končí na Poháru ČR na 3. místě. Pozadu nejsou ani Starší žáci, kteří končí na 3. místě v halovém Mistrovství ČR. A aby byla radost ještě větší, dorostenky vybojují 1. místo v halovém Mistrovství ČR a 2. místo na domácím Mistrovství ČR. Zlaté družstvo hrálo v sestavě: E. Pilbauerová, A. Kovářová, B. Vančurová, M. Bartoňová, S. Mikolášková, M. Houdková, T. Nitschová, A. Balounová, V. Burianová, V. Syrová, B. Petřivá, trenéři: Luboš Pánek, Vladimír Maršík, Gabriela Ďuračková.

Současnost

Jak je vidět, především mládež nám dělá poslední roky velkou radost, proto také upravujeme areál tak, abychom zážitky z mistrovství nebo pohárů ČR mohli co nejvíce přiblížit i Vám divákům a příznivcům. Tento rok byl jistě velkou zkouškou pro všechny občany, nejen pro nás. Soutěže dospělých byly zrušeny (ženy po podzimu na 5. místě v I. lize), ale alespoň mládež se na přelomu prázdnin a podzimu utká o republikové medaile, za Bakov to bude hned 5 družstev.

