Bakov zve na olympijský běh

Čtenář reportér





Ve středu 16.září úderem 18 hodiny vyběhne v mnoha městech celé republiky několik desítek tisíc běžců na tratě olympijského běhu. Do volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou je již nyní přihlášeno 150 závodníků. Děti do 9 let běží 500 metrů, do 15 let 1000 metrů a start mají v 17 hodin, dospělí 5000 metrů se startem v 18 hodin.

Běh, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot