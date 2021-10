Listování je projekt založený v roce 2013 Lukášem Hejlíkem, ve kterém se divákům představí zajímavý titul, který je převeden do jednodušší formy divadelního představení. Tentokrát se rolí ujali Markéta Lánská a Jiří Ressler.

Listování do Mladé Boleslavi zavítalo již několikrát a ani tento rok nebyl výjimkou. Celorepublikově známé scénické čtení se konalo ve čvrtek 7. října v zasedací místnosti místní knihovny a předčítalo se z knihy Zuzany Dostálové Soběstačný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.