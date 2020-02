Již podvanácté se v pátek 31. ledna roztančil parket divadelního sálu Radnice v rámci plesu města Bakov nad Jizerou. O jeho výzdobu se opět postaralo bakovské zahradnické centrum Flora a o občerstvení Martin Tondr se svým týmem.

Z Plesu města v Bakově nad Jizerou | Foto: Václav Vopat

I navzdory tomu, že termín kolidoval s termínem pololetních a navazujících jarních prázdnin, byl sál zaplněn takřka do posledního místa. Letošní příprava plesu byla náročnější, jelikož novinkou byla soutěž o ceny, do které se zapojila řada místních podnikatelů, kterým patří velký dík. Soutěž vzbudila zájem, protože ceny byly opravdu velmi zajímavé. Někdo si odnesl pytel máku, kosmetiku, keramiku, víno či kávovar někdo desetikilovou uzenou kýtu, poukázku do Čedoku anebo i let balónem. Kdosi dokonce druhý den mohl říct, že má „okno“ … teda plastové.