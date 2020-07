Trasa dále pokračuje do Topolan, kde se můžete na další cestu posilnit ve vyhlášené pivnici a restauraci Moravský grunt.

Po cestě se dále vydáte přes Ústín do Těšetic, ve kterých stojí za zhlédnutí kostel svatého Petra a Pavla a hned vedle něj se nachází odpočinková zóna, ta přijde v parném dni určitě vhod.

Průběh trasy:

Olomouc – Topolany – Těšetice – Náměšť na Hané – Nové Dvory – Cakov – Bílsko – Loučka – Ješov – Javoříčko – Bouzov

Dále se vydáte přes Loučany do Náměště na Hané, které dominuje krásný zámek. Jedná se o klasicistní stavbu francouzského typu stojící uprostřed kruhového parku. V městyse můžete z památek navštívit také Dolní zámek stojící na místě původní tvrze nebo zříceninu hradu Náměšť na Hané. Za pěkného počasí oceníte místní koupaliště i cukrárnu, za návštěvu rozhodně stojí také domácí pivovar Jadrníček.

Cyklotrasa dále pokračuje přes obce Nové Dvory, Cakov, Bílsko, Loučku, Ješov až do Javoříčka, kde se nachází známé Javoříčské jeskyně. Ty vynikají mimo velikosti podzemních prostor zejména překrásnou krápníkovou výzdobou, jednou z celkově vůbec nejbohatších v České republice. Jeskyně jsou také největším zimovištěm vzácného netopýra vrápence malého u nás.

Hned nad jeskyněmi se můžete občerstvit v lesní restauraci Jeskyňka. Nedaleko obce můžete navštívit i propast Zátvořice.

Poslední zastávkou na této trase je obec Bouzov s pohádkovým hradem z počátku 14. století, který vás okouzlí. Historický areál pod hradem Bouzov nabízí zábavně-naučné programy s historickou tematikou pro děti i dospělé.

Zdroj: DeníkV areálu si nelze nevšimnout dřevěné stavby v podobě trojského koně. Interiér stavby je přístupný a je v něm umístěna výstava historických kreseb. Pokud máte odvahu, můžete vystoupat až do hlavy koně ve výšce 14 metrů, stavba tak slouží i jako netradiční rozhledna. Vedle areálu se nachází Muzeum Bouzov, které ve svých sbírkách uchovává doklady o historii obce a starých řemeslech. Kdo by chtěl kromě dřevěného koně spatřit či se svézt na tom živém, může zavítat do jezdectví k Janu Pokornému, který nabízí vyjížďky na koních i v kočáře.

Obec myslí i na milovníky sportu. V místním sportovním areálu se nabízí možnost zahrát si petanque či další rekreační sporty. Po náročném dni se můžete najíst v pivnici Yetti či si se zmrzlinou nebo dortíkem posedět v Levandulové zahrádce.