Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na sto tisíc obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu, z dalších Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru a Thajska.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Belgie, Bulharsko, Finsko, Island, Maďarsko, Malta, Norsko a Řecko, Kanárské ostrovy, Azory a Madeira.

Speciální režim

Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na sto tiscí obyvatel za poslední dva týdny. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář.

Do pěti dnů od vstupu na české území se dotyčný musí podrobit PCR testu a výsledek musí do sedmi dnů od příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici. Po návratu lze předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, nesmí být ale starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší pěti let.

Speciální režim mají cestující z Velké Británie a Severního Irska. Lidé, kteří v zemích byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musejí při návratu předložit potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního či PCR testu na koronavirus. Test musí být proveden na území Spojeného království nejpozději 72 hodin před započetím cesty. Po příletu z Británie je povinná domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech.