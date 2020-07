Tolik kilometrů, co on ujede za rok na kole, většina lidí zdaleka neujede ani autem. Marcel Pátek z Děčína před dvěma roky oslavil šedesátku. Za rok 2018 na svém starém Favoritu ujel 50 000 kilometrů. Každý den tak musel urazit průměrně kolem 140 kilometrů! S přehledem by objel zeměkouli po rovníku (40 076 km).

„Jsem žrout kilometrů. Baví mě jezdit na kole a zapisovat si statistiky,“ vysvětluje Marcel Pátek, kterého znají cyklisté po celých severních Čechách. „Říkají mi Forreste, podle filmu Forrest Gump, kde hlavní hrdina stále běhal. Já zas stále jezdím na kole,“ usmívá se muž menšího vzrůstu, který nepoužívá moderní techniku a nepotkáte ho oblečeného do módních cyklistických dresů.

Zdroj: Deník„Od roku 2006 jsem si to začal psát každý den do kalendáře. A pak postupně si to sepisuji do různých statistik, jako ujeté kilometry za týden, měsíc, rok. Na roční rekord musíte myslet už od ledna, a tím si na sebe vyvíjíte tlak. Na Silvestra v roce 2014 jsem dojížděl ve sněhu posledních 40 kilometrů, abych zaokrouhlil svůj roční počin na 48 000 kilometrů. Což je průměr 4000 km měsíčně. Tehdy jsem si myslel, že to je moje hranice,“ prozradil nadšený cyklista.

Jenže své limity překonával dál. Protože byl následující rok 2015 suchý a bylo skvělé počasí na kolo, podařilo se mu svůj rekord navýšit. „Najednou jsem dával velké porce a vypadalo to na roční rekord 50 tisíc. To se mi podařilo už na Mikuláše. Tak jsem ještě dřel, protože jsem věděl, že tak daleko se už nikdy nedostanu. Nakonec jsem dal 52 800 km, což krásně vyšlo bylo to nakonec o 10 procent víc než rok před tím.

Mám rád, když mi čísla krásně lícují. V roce 2018 dal šňůru květen až září, kdy každý měsíc najel minimálně 5 tisíc kilometrů, tedy 170 km denně. „Jsem takový, že dokud to jde, tak to chci nahnat. Protože může přijít nemoc či špatné počasí. Nakonec jsem dal dvě kulatá čísla bylo mi 60 let a dal jsem 50 000 km. Ideální by byly dvě padesátky nebo dvě šedesátky, ale to nevyšlo,“ dodal.