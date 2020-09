Babiš s Orbánem hovořil ve Slovinsku, kde se oba účastnili Bledského strategického fóra. "Slíbil mi, že zítra (v úterý) Maďarsko potvrdí, že všichni naši občané, kteří si zaplatili nebo rezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou moci do Maďarska odcestovat, pokud budou mít test na koronavirus ne starší než pět dní," uvedl v pondělí Babiš.

Český premiér před odletem do Slovinska řekl, že na Orbána plánuje apelovat, aby tamní rozhodnutí o uzavření hranic pro cizince zmírnil právě alespoň vůči turistům se zaplacenými pobyty. Uzavření maďarských hranic nejméně na jeden měsíc od 1. září nebude podle tamních úřadů platit také pro občany jiných států, kteří mají v Maďarsku trvalý pobyt nebo minimálně 90 dní platné povolení k pobytu.

Podle úředního věstníku budou smět do Maďarska přijíždět i sportovci, sportovní experti, podnikatelé v oblasti nákladní dopravy a osoby, které mají zvláštní povolení úřadů k obchodním aktivitám v zemi. Výjimku budou mít i studenti a osoby přijíždějící kvůli rodinným událostem, jako jsou křtiny, svatby nebo pohřby.

Babiš dnes o cestování hovořil i se slovinským premiér Janezem Janšou. Česko je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. "Požádal jsem ho, aby omezení vůči našim lidem bylo zrušeno. Pan premiér odpověděl, že se na to podívá a že to budou řešit. Samozřejmě u Maďarska to šlo rychleji, protože tam je to od zítra (1. září)," řekl Babiš.

Vlaky ČD do Maďarska jezdí bez omezení

„V souvislosti s omezením vstupu cizinců do Maďarska nebude aktuálně od 1. září 2020 zastaven provoz mezistátních vlaků do a z Maďarska. Vlaky EuroCity Metropolitan, Hungaria a Báthory a vlak EN Metropol pojedou podle plánovaných jízdních řádů z / do Budapešti,“ informovaly dnes České dráhy.

Může však dojít k omezení některých služeb ve vlacích. „Jedná se především o provoz restauračních a "spacích" vozů. Aktuálně tak nebude zařazen restaurační vůz maďarských železnic do vlaku Hungaria. České dráhy připravují pro tento vlak jako náhradu nabídku občerstvení ČD Minibar v úseku Brno – Praha – Brno. Další omezení se budou týkat provozu lůžkových a lehátkových vozů v trase Praha – Budapest a Budapest – Warszawa, které od 1. září také nepojedou,“ uvedla společnost v prohlášení.

Cestující mají nárok na vrácení jízdného, které si zakoupili předem a jehož platnost začíná v termínu od 1. do 30. září. „Návratek z vrácených dokladů bude poskytnut v plné výši beze srážky (důvody nejsou na straně cestujícího). Pokud cestující zakoupil doklad e-Tiket, může o návratek požádat přímo na e-shopu ČD. Cestujícím, kteří plánují cestu 1. října a později, doporučujeme s nákupem dokladů počkat na pozdější termín,“ upozorňují ČD.

„V případě, že cestující musí nutně do Maďarska cestovat, tak si může cestovní doklady do všech obvyklých stanic v Maďarsku zakoupit, a i nadále využít železniční dopravu. Po příjezdu do Maďarska musí cestující postupovat podle pokynů maďarských orgánů,“ dodává dopravce.

Jiný postup zvolila společnost RegioJet. Ta ještě vypraví úterní spoj, který odjíždí v 07:45 z Budapešti, a poté spojení s maďarskou metropolí na měsíc přeruší. Spoje budou jezdit podle platného jízdního řádu čtyřikrát denně pouze v úseku Praha - Brno - Vídeň. Jezdit nebudou ani autobusy RegioJetu na linkách Praha - Bratislava - Budapešť a Vídeň - Budapešť.

"Na spoje jedoucí od 1. 10. 2020, kdy by měla skončit platnost nařízení maďarské vlády, jsou jízdenky standardně v předprodeji - RegioJet obnoví vlakové a autobusové spoje do a z Budapešti ihned, jakmile bude vládní nařízení zrušeno," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.