PRAHA, DOBROVICE - Otřesný případ mordu začal ve čtvrtek projednávat Krajský soud v Praze. Před senátem jeho místopředsedy Stanislava Černeckého stanul čtyřiadvacetiletý Karel Kubín z osady Kojetice u Dobrovice na Mladoboleslavsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Loni v polovině ledna nemilosrdně zavraždil osmdesátiletou sousedku Marii R., která ho přistihla, když vnikl to jejího domu, telefonoval na erotickou linku a při tom se ukájel. Udělal to už potřetí; jak ukázal telefonní účet, celkem takto provolal 1114 korun. „Za to by dostal nejspíš podmínku,“ podotkl jeho advokát Karel Kolář.

S tím, že se vše provalí, se však Kubín přistižený s tepláky u kolen a sluchátkem na uchu nechtěl smířit. Na vražedný útok si prý nepamatuje – připouští ale, že když posléze zase začal vnímat, seděl v křesle se zkrvaveným nožem a nehybná oběť ležela v chodbě. „Zasadil jí celkem 20 bodných ran, z nichž osm proniklo do pravé hrudní dutiny a mezihrudí a sedm ran proniklo do břišní dutiny,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Richard Štainc. „Poškozená utrpěla mnohočetná bodná poranění srdce a velkých cév mezihrudí, pravé plíce, bránice, sleziny, jater, žaludku, tlustého střeva, levé nadledviny a levé ledviny a zemřela na místě na poranění vnitřních orgánů neslučitelná se životem,“ konstatoval Štainc.

Pak ještě vrah mrtvé tělo ukryl do sklepa, rozházením věcí předstíral vloupání – to prý pod vlivem televizních detektivek. A dokonce ženu, kterou sám zamordoval, ještě pomáhal hledat, když se po ní příbuzní začínali shánět!

Za hrůzný čin, který spáchal, může Kubín dostat až výjimečný trest. Protože se ale čeká na příjezd znalce o boru psychiatrie, který je v zahraničí na kongresu, nepadne verdikt dříve než počátkem února.

Více čtěte v pátek 11. ledna v Boleslavském deníku!