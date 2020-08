Žhář v Bohumíně podle všeho upálil jedenáct lidí, z toho tři děti. Nepředstavitelně krutá vražda má jasného pachatele, nehrozí justiční omyl.

Měl by být pro zcela výjimečné případy obnoven trest smrti? | Foto: Deník

Chce to přirozený cit

ANO Člověk, který zapálil bohumínský byt, způsobil bolest, která doslova volá do nebes. Upálil nevinné lidi včetně dětí. Někteří z nich v naprostém zoufalství skákali z jedenáctého patra. Je to zcela mimořádný zločin, který v mnohém předčí masovou vraždu, kterou spáchala Olga Hepnarová, když najela dodávkou do lidí na zastávce. Ta byla ještě podle starých zákonů popravena.