Jak oživit panelové sídliště? Odpověď by měla dát studie sídliště Novodvorská, kterou si nechala vypracovat městská část Praha 4. Novodvorská patří k nejstarším pražským sídlištím, zároveň i s nejbližším okolím nabízí relativně velké množství zeleně.

Schémata ze studie o sídlišti Novodvorská | Foto: Ateliér Nedvěd

Zpracovatel studie, ateliér dialog architekt, se zaměřil na stav a využití veřejných prostranství. "Lidé netráví moc času ve vnitřním prostoru sídliště, a to ani posezením na lavičkách. Na otevřených trávnících, stejně jako na dětských hřištích, zavítá ve volný čas jen třetina mladších a pětina starších lidí," zní zjištění studie. Senioři nad 65 let přitom tvoří třetinu obyvatel sídliště, dětí do 14 let tam žije jen 14 procent.