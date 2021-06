Zařizování kuchyně v časech, kdy je většinou tento pracovní prostor spojený s obývacím pokojem, je opravdu náročnou disciplínou. Jistě, je báječné, když při přípravě večeře komunikujete s rodinou či přáteli usazenými na pohovce. Díky takovému uspořádání prostoru můžete kombinovat přípravu a konzumaci jídla se společenskými a rodinnými aktivitami.

Předpokládá to však úhlednou a uklizenou kuchyni, která jde stylově ruku v ruce s uspořádáním navazujícího obytného prostoru. Vybavení kulinářského zázemí by proto mělo nejen ladit se zařízením obývacího pokoje, ale zároveň tvořit harmonický, byť opticky oddělený celek. Navíc je nutné pečlivě vybírat kuchyňský nábytek a spotřebiče tak, aby na sebe nestrhávaly přílišnou pozornost. Především technologie a spotřebiče je dobré diskrétně ukrýt. Tradičně využívaným řešením jsou vestavěné spotřebiče ukryté za kuchyňskými dvířky, třeba lednička či myčka.

V trendech pro letošní rok se objevují i takzvané skryté stanice pro uložení malých pultových spotřebičů, jakými jsou konvice či toustovače. Ke slovu skryté přidejte ještě další nutnou podmínku dobré kuchyně, a tou je úložiště pro ingredience, nádobí a vybavení, navíc dobře nerušivě umístěné. K aktuálně nejžádanějším prvkům proto opět patří stará dobrá spíž, samozřejmě v moderní podobě. Nejčastěji jde o vysokou potravinovou skříň s výsuvy, ze které si můžete vybírat uložené věci zepředu i z boku.

Výsuvné systémy hrají důležitou roli každého úložného prostoru v kuchyni. Vyrábějí se většinou z kovu kombinovaného s plastem, dřevem či sklem. Důležitá je také jejich nosnost, ta může začínat na pár kilogramech, ale některé potravinové skříně hravě unesou třeba sto kilo. Abyste pohodlně dosáhli na veškeré pomůcky, je třeba zvolit správný typ skříněk. Ty klasické s pantovými dveřmi je lepší vyměnit za výklopné, které se otvírají směrem nahoru. Zajímavostí jsou třeba kuchyňská dvířka bez úchytek, která fungují na principu „push to open“ a otevírají se i zavírají jemným přitlačením, či dvířka na elektrické ovládání.

Důležité je dobře zvolit také spodní části linky. Mnohem vhodnější je použít zásuvky a kontejnery s kolečky. Ty zajistí, že se nebudete muset ohýbat a klekat si na zem při vyndávání věcí ze zadní části skříně. Vnitřní prostor lze snadno rozdělit pomocí nástavců a vložek. Uspořádání má mnoho variant – od zásuvek se dvěma policemi, držákem na plech, se systémem na uskladnění nožů a prkének až po rohovou skříňku s otočnými poličkami.

Do šuplíku můžete nechat zabudovat univerzální kráječ či výsuvnou desku, kterou si zvětšíte pracovní plochu kdykoli budete potřebovat, či výsuvný regál se spotřebičem. I elektrické zásuvky můžete chytře ukrýt tak, aby nekazily celkový vzhled kuchyně, byly snadno k dispozici a měly třeba i něco navíc: „Variant, jak zabudovat elektrickou zásuvku do kuchyňské linky, existuje velké množství.

Ideální je poradit se předem s návrhářem kuchyní. Zajímavostí je například integrovaná zásuvka, která navíc umí bezdrátově či prostřednictvím USB nabít mobilní telefon, nebo zápustná zásuvka, vhodná do rohu nebo do hlubokých pracovních desek,“ vypočítává Martin Strnad ze společnosti Senesi.

Digestoře, bakterie a skleněné stěny

Trochu nadneseně se říká, že kuchyně je srdcem domova, ale vždycky samozřejmě záleží na způsobu života každé rodiny. Jiné jsou z hlediska vaření priority mladého páru, na mnohem větší zátěž se vyleštěná kuchyňka musí připravit po příchodu dětí. Tak či onak, na úplném začátku je zásadní zajistit plynulý pohyb mezi funkčními zónami, kde probíhá příprava surovin a vaření, mytí nádobí a skladování potravin, a vzdálenost mezi nimi.

Potřebujete především dostatečně velkou pracovní plochu mezi varnou deskou a dřezem, protože právě tam probíhá krájení, loupání, hnětení či nakládání pokrmů na talíře. Vyplatí se mít po stranách desky či sporáku místo na odkládání horkých hrnců a pánví.

V rodinných domech či chalupách někdy stěny rohové kuchyně člení okna. Pod okny se kuchyňská deska nejčastěji využívá jako pracovní plocha s dostatkem denního světla, nebo tam umístěte dřez s běžnou či sklápěcí baterií, aby se okno dalo pohodlně otvírat a čistit. Při práci jste tak v kontaktu s okolím domu. Typ rámu a zasklení okna většinou udává i styl kuchyně. Velikost prosklení zase její dispozici. Vždycky ale ovlivní použití horních skříněk a řešení úložných prostor.

Nezapomeňte na instalaci digestoře, větrání jen okny není to nejlepší řešení. Výběr digestoře konzultujte s odborníky, abyste zakoupili spotřebič s dostatečným odtahem. Digestoří je mnoho typů, včetně stropních, integrovaných nebo modelů se spodním odtahem, ať již výsuvných, či integrovaných do varné desky, stále více využívaných.

Pandemie koronaviru přiřadila k požadavkům na správné fungování kuchyně ještě jednu důležitou věc – ochránit nejen tento prostor, ale celý domov před možnou nákazou. Roste povědomí o přirozeně antibakteriálních materiálech. „V naší nabídce kuchyní už lidé najdou modely s antibakteriálními povrchy s přídavkem stříbra,“ nabízí konkrétní příklad Dušan Všelicha, ředitel marketingu společnosti Oresi.

Bezpečnost kuchyňského prostou ještě zvýší kvalitní a dobře hygienicky udržovatelné pracovní desky třeba z neporézního technického kamene nebo z kompaktního laminátu s antibakteriální úpravou v celé tloušťce desky. Dobré je myslet také na antibakteriální úpravu vnitřních prostor chladniček, dřezy z neporézních materiálů, senzorem anebo letmým dotykem hřbetu ruky či nohou ovládané vodovodní baterie, stejně jako na vypínače, zásuvky a kliky s antibakteriální úpravou.

Oříškem z hlediska zařizování kuchyně mohou být skleněné obvodové stěny v moderních bytech či domech. Sice jste v úzkém kontaktu s okolní přírodou, ale ztrácíte část prostoru pro umístění nábytku i elektrických zásuvek. Schůdným řešením bývají v případě prostorných místností různé polopříčky, abyste kuchyňskou linku nemuseli stavět ke sklu a získali další stěnu pro umístění skříněk. Zároveň tak částečně oddělíte pracovní kuchyňské zázemí od společenské části bytu.

Co se nosí v kuchyni

Nejpříjemnější část zařizování vašeho kulinářského zázemí jsme nechali na konec. Radikální změny barevných trendů nečekejte, jemné posuny ano. Univerzálním bílým odstínem dekoru nic nezkazíte, je navíc správnou volbou pro jakýkoli styl vaší kuchyně. Na druhou stranu dny své největší slávy má za sebou. Pokud se oprávněně obáváte, že velké bílé plochy působí fádně, volte odstíny s nádechem do vanilkové nebo krémové.

Bílé barvě navíc už několik vytrvale dýchají na záda pastelové odstíny, různorodé variace zelených a modrých tónů, šedivá s jemným zeleným odstínem. Tlumenější, nevtíravé odstíny zelené, jako jsou šalvějová nebo mátová, působí útulně a staromilsky stejně jako dřevo. Nesáhnete vedle, když je využijete při zařizování kuchyně na chalupě nebo prostě tradičního prostoru.

Světlem zalitý interiér umožňuje, abyste volili sytější odstíny zelené a modré. Designéři pro letošek favorizují kromě tmavozelené také smaragdový odstín, který prý v případě kuchyňského zařízení nejlépe vynikne v kombinaci se světlým dřevem a už zmíněnou bílou či krémovou.

Hvězdou především moderních kulinářských prostorů, alespoň podle aktuálních trendů, se stává černá barva. Samozřejmě doprovázená dostatečným množstvím světla v místnosti. Kdo si netroufá, sáhne po šedé. Právě tmavé skříňky či pracovní desky působí nesmírně elegantně. Nejsou pro každý prostor a nesmějí být příliš dominantní, sluší jim spojení s dřevěnými či kovovými detaily, trendy jsou například měděné či mosazné baterie.

Pocit elegance a luxusu umocňuje pracovní deska či obklad z mramoru, případně dalších přírodních materiálů, jako jsou kámen či žula. Zatímco kombinace dřevěných dekorů s barevnými odstíny se už v kuchyních objevovala, aktuálně interiéroví designéři doporučují využívání dvou různých odstínů, kdy horní skříňky nesou jinou barvu než ty spodní. Zatímco pro spodní díly se hodí syté tmavé tóny, jako námořnická modrá, tmavozelená nebo smaragdová, skříňkám nad linkou svědčí prostá bílá nebo dekor světlého dřeva. Osvědčenou klasikou zůstává kombinace černé a bílé, případně bílé a dekoru dřeva.

Povrchy v matu, nebo lesku?

Základ uzavřeného kuchyňského nábytku představuje korpus, ale pozornost více přitahují dvířka skříněk a čela zásuvek. Na trhu najdete fóliované povrchy, lisované na MDF desku. U nich se můžete spolehnout na snadnou údržbu a slušnou odolnost, škrábance ale nelze opravit. Na výběr máte spoustu barev i dekorů, v matu či lesku.

Předností oblíbeného lamina je nižší cena, pohodlná údržba a opět pestrá nabídka barev a dekorů. Při poškození pomohou opravné tmely či vosky. Mnohem pevnější a také dražší je laminát. S laminem má stejný základ, který tvoří dřevotřísková deska, povrch je však vrstvený, silnější, proto lépe odolává nárazu, otěru a vysoké teplotě.

Luxusní záležitostí jsou lakované kuchyně. Základem je MDF deska, na kterou se nanáší více vrstev laku. Kvalitní laky slibují dobrou odolnost, drobná poškození lze opravit. Na výběr máte širokou škálu barev – od matu až po vysoký lesk. Akrylát je zdravotně nezávadný plast, mnohem silnější než lamino či fólie, který se lisuje na dřevotřísku. Počítejte s vysokou odolností a bezproblémovou údržbou. Zatímco poškození lesklého akrylátu opravíte, maty nikoli.

Na údržbu je pochopitelně nejnáročnější dřevo. Povrchově se ošetřuje například olejem s příměsí vosku nebo se lakuje. Poškození většinou lze opravit, u dýhy to závisí na její tloušťce. Je jasné, že při výběru materiálu se budete muset řídit hlavně svým rozpočtem. Vždycky je však lepší investovat do kvality, protože kuchyňská linka je mimořádně namáhaným nábytkem.

Bez dřezu to nejde



Jak by mělo vypadat ideální kuchyňské umyvadlo? Do frekventované kuchyně nebo u vícečlenné rodiny oceníte dřezy spíše rozměrnější. Řada nových modelů je nabízena také jako dvojdřezy, které zvládnou plnit hned několik funkcí najednou. Vaříte často v pánvích nebo hlubokých hrncích? Potom se zaměřte na objem dřezu, aby se do něj při mytí nebo napouštění všechno náčiní pohodlně vešlo.



Při výběru materiálu se můžete řídit praktičností i designovým provedením. V ideálním případě se vám podaří skloubit obojí. Povrch dřezu totiž ovlivní i to, jak náročná bude jeho následná údržba. Největší popularitě se v současnosti těší dřezy granitové, jejichž tmavý a přitom strukturovaný vzhled působí zemitě a zároveň luxusně. Ve hře jsou ale samozřejmě také cenově dostupné dřezy nerezové, keramické nebo tectonitové, které jsou známé mimo jiné svojí odolností vůči oděrkám a škrábancům. Ke dřezu si kromě vaniček sloužících k odkapávání a odkládání ovoce či zeleniny můžete pořídit také regulaci odtoku, díky které nemusíte při vypouštění nořit ruce do špinavé vody, nebo praktické dávkovače mýdla či saponátu.



Naprostou nezbytností je však bezpochyby baterie. V závislosti na tom, jde-li například o jednoduchý dřez či dvojdřez, může být hlavice baterie otočná, polohovatelná nebo s kloubem. Myslete i na to, jak vysoko ji lze polohovat – kolik místa vzniká mezi otvorem baterie a dnem nádoby dřezu. Tuto prostorovou výhodu oceníte zejména při mytí velkého nádobí. Příliš vysoko či nevhodně polohovaná baterie může naopak znamenat zbytečné cákance na stěnách či vašem oblečení. Že by baterie měla povrchem ladit či alespoň vhodně kontrastovat se zbytkem dřezu, je už zbytečné dodávat.