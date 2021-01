Dramatický zápas vrcholí. V poslední minutě rozhoduje o výhře domácích hokejista Komety. Tribuny zaplněné třinácti tisíci diváky bouří a oslavují vítězství. I takové momenty nabídne v budoucnu fanouškům nová multifunkční Arena Brno, která v příštích letech vyroste na brněnském výstavišti. Podle zjištění Rovnosti požádají ve čtvrtek představitelé města o první dvě ze tří společných územních rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu. Co to v praxi znamená?

Nejprve předloží na speciální stavební úřad dvou magistrátních odborů žádosti o povolení pro první etapu vybudování ploch a komunikací a pro technickou infrastrukturu. Poté 29. ledna na stavebním úřadu Brna-středu požádají o povolení přímo pro halu.

Kvůli ní letos vybraná firma zbourá přes šestnáct objektů v areálu výstaviště a dopravního podniku, třeba sklady, administrativní budovy nebo vrátnice. „V únoru mohou začít práce spojené s kácením a náhradní výsadbou, které provádí pracovníci Brněnských komunikací a Veřejné zeleně. Přímo demolice pak v dubnu, nejdříve však po uzavření smlouvy,“ sdělila Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu.

Zhotovitele bouracích práci za přibližně čtyřiapadesát milionů korun bez daně momentálně zástupci města hledají ve výběrovém řízení. „Jeho ukončení předpokládáme v prvním březnovém týdnu,“ doplnila Gardoňová.

Videovizualizace

Zdroj: A PLUS, a.s. a Arch.Design, s.r.o.

Arena Brno pojme přibližně třináct diváků, jejich maximální množství bude záležet na konkrétním využití. Domácí zápasy v ní budou hrát hokejisté brněnské Komety. Kromě hokeje poslouží i dalším sportům, jako je třeba basketbal či box. „Co se týče kultury, má se jednat o špičkovou halu s výbornou akustikou a velkým počtem míst. Mohou tam pořádat koncerty na evropské úrovni, které dosud nebylo v Brně možné navštívit,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Lidé tam mohou zamířit i na veletržní nebo kongresové akce.

Představitelé města kvůli výpadkům příjmů v souvislosti s pandemii covidu uvažují, že do stavby Areny Brno zapojí soukromého investora a že uhrazení nákladů rozdělí oproti původnímu očekávání do více let. „Náklady na samotnou halu nyní odhadujeme na dvě a půl miliardy korun. A existují další vyvolané investice ve výši zhruba jedné miliardy,“ uvedla Vaňková.

Součást národního plánu

Kromě Brna se má na stavbě podílet i kraj a stát. O jeho podpoře vyjednávají z města se zástupci Národní sportovní agentury. „Multifunkční hala v Brně je součástí Národního investičního plánu, takže je určitě důležitým projektem sportovní infrastruktury v České republice,“ shrnul mluvčí agentury Jakub Večerka.

Mluvčí dále řekl, že současní představitelé města už několikrát bez vysvětlení navýšili náklady na projekt. „Před několika lety jsme měli jednání s bývalým primátorem Petrem Vokřálem. Cena stavby byla plánovaná zhruba na 1,2 miliardy korun a byli jsme předdomluveni na zaplacení ze třetiny městem, krajem i státem. Po několikanásobném navýšení nákladů novým vedením doteď nikdo z města nepředstavil finální podobu projektu a hlavně nevysvětlil, proč je to najednou o zhruba dvě miliardy dražší než původní projekt," kritizoval Večerka.

Vaňková uvedla, že naposledy s předsedou agentury Milanem Hniličkou o multifunkční hale osobně jednala v polovině loňského září. „Diskutovali jsme o aktuálním stavu přípravy a podoby celého projektu. Je třeba zdůraznit, že zatímco předešlé vedení města plánovalo hokejovou halu, tak aréna, kterou postavíme na výstavišti, od začátku koncipujeme jako multifunkční. Jde tedy vlastně o úplně nový projekt a výrazně větší možnosti využití pro špičkové aktivity v oblasti sportu, tedy nejen hokeje, a kultury," vysvětlila Vaňková.

Na výstavbu arény chtějí zástupci města požádat o dotaci z programu sportovní agentury Nadregionální sportovní infrastruktura. Podle zdroje Rovnosti ale má být horní limit u žádostí tři sta milionů korun. „Bohužel nemohu v tuto chvíli informaci závazně potvrdit, neboť není k programu vypsaná výzva, ale mohu říci, že jednání se pohybují okolo této částky,“ uvedl Večerka.

I v případě získání dotace tří set milionů by se však jednalo pouze o malou část předpokládaných nákladů na vybudování arény. Podpora ze strany státu by se proto podle zdroje Rovnosti musela vyřešit jinou cestou, zřejmě pomocí mimořádné dotace na stavbu haly schválenou vládou.

Podle Vaňkové momentálně projekt pokračuje i přes pandemii koronaviru podle stanoveného plánu. „Počítáme s tím, že se do země může kopnout na začátku příštího roku. Harmonogram dodržujeme, zatím nenastalo nic, co by nás výrazně zpozdilo. Ale samozřejmě bude záležet na mnoha okolnostech. Kdy získáme stavební povolení, jak se nám podaří vysoutěžit zhotovitele a také na tom, jestli získáme dostatek peněz," nastínila primátorka.

Doplnila, že pokud budou postupovat podle plánu, může být hala dokončená v roce 2023. „Tím pádem je reálné hokejové mistrovství světa v roce 2024," poznamenala Vaňková.

Zeleň i parkování

U haly vznikne asi tři tisíce parkovacích míst a velké množství zeleně. „Základem vegetace mezi stáními se stanou habry a javory babyky, které jsou typické pro okolní porosty kolem řeky Svratky. Při výsadbě se tyto druhy promíchají do přirozené směsi. Kolem haly budou linie z plnokvětých neplodných slivoní, charakteristické poměrně rychlým růstem. Mezi liniemi v parkovacím roštu se dosadí habrové stěny, pro oddělení částí parkoviště, přistínění a optické clonění aut,“ přiblížila mluvčí firmy Brněnské komunikace, která má projekt na starosti, Vladimíra Navrátilová.

Novou výsadbou stromů odborníci navážou na původní aleje v historickém areálu výstaviště. „Vybrali jsme stromy, které tolerují místní stanovištní podmínky a jsou schopné odolávat i suchu při výsadbě ve zpevněných plochách," ujistila Navrátilová.

U projektu Areny Brno se počítá také s využitím dešťové vody pro další hospodaření. Součástí opatření jsou také systémy na odvodnění území. „Ochranu proti suchu pak zajišťujeme volbou vhodných konstrukcí komunikací, vhodných opatření s dostatečným množstvím vhodné zeleně," doplnila Navrátilová.

Multifunkční hala na brněnském výstavišti

Ve čtvrtek 14. ledna podají představitelé města první dvě žádosti o společné povolení pro stavbu, 29. ledna poté třetí.

Aktuálně ve výběrovém řízení hledají zhotovitele, který v areálu výstaviště a dopravního podniku zbourá přes 16 objektů.

Začátek stavby nyní odhadují na začátek příštího roku, dokončení haly v roce 2023.

Náklady na arénu se momentálně pohybují okolo 2,5 miliardy korun, související investice ve výši zhruba jedné miliardy.

Vyroste v západní části areálu vedle pavilonu Z.