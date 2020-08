Tentokrát to nebude tak jednoduché jako v březnu. Lidé si zvykli na velké uvolnění a už se nebojí covidu. Ostatně jsou takřka denně z vysokých míst utvrzováni v tom, že epidemie je pod kontrolou a žádné nebezpečí nehrozí. Tak proč zas ty protivné roušky?

Přesto je rozhodnutí vlády rozumné. Virus sice už poněkud zkrotl, nikdo ale neví proč. Může to být válečná lest. S podzimními plískanicemi třeba udeří naplno. Do škol se znovu nastěhují sta tisíce žáků a studentů. Roušky jsou pojistka, která funguje.