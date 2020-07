Není se čemu divit. V dobách nejistoty z budoucího vývoje se k němu uchyluje řada lidí, věří, že se investice do zlata vyplatí, a až se přeženou turbulence, vyjdou díky němu z nejisté doby jako vítězové. Proto se o zlatu mluví jako o investičním „bezpečném přístavu“.

Současná doba je značně turbulentní a nejistá, proto cena zlata v posledních měsících atakuje historické rekordní hodnoty. Dosavadní rekord je 1921 dolarů za troyskou unci, v nichž se cena zlata uvádí, což představuje poměrně útlou 31gramovou cihličku cenného kovu.

Vsaďte na cihlu

Možná jste i vy uvažovali, že byste právě do zlata uložili nějaké své jmění. V současnosti na to však již není právě vhodná doba. Zlato již je prostě moc drahé. Kvůli kurzu je v korunách dokonce nejdražší v historii (ačkoli v dolarech tomu tak zatím není). Jistě je možné, že jeho hodnota i nadále poroste a krátkodobě by případný investor možná vydělal. Ale v dlohodobé perspektivě je již na investice do zlata asi pozdě.

Kdyby vás vysoká cena žlutého kovu náhodou neodradila a rozhodli jste se právě do něj vložit své jmění, i pak si dejte velký pozor. Není totiž zlato jako zlato.

Seřaďme si to nyní od nejlepších po nejhorší možné investice.

Nejlepší jsou cihličky, ty seženete jen u velmi specializovaných prodejců. Jejich výhodou je čistota. Jedná se o ryze investiční nástroj, jehož cena je nejblíže té burzovní. Výhodou také je, že právě u cihliček nikdy nebudete mít problém s prodejem, protože o ně vždy budou mít zájem stejní prodejci, kteří vám je prodali.

Mince a šperky? Raději ne

Druhou docela solidní možností, jak si pořídit zlato, jsou zlaté investiční mince. Neznamená to však, že tato investice není bez rizika. Zdaleka ne všechny mince totiž budou mít takovou hodnotu, o níž vás bude přesvědčovat prodejce. U mincí platí, že jedině ty kryté národní bankou mohou v čase zdražovat. Zároveň však stále jde o mince, tedy hodnota předmětu bude při nákupu vyšší než ta samotného materiálu, a vy tedy připlácíte i za to, že jde o nějakou sérii či určitý design. Když u sběratelů nebude mít série úspěch, nikdy ji už neprodáte za pořizovací částku, ale možná jen za cenu materiálu.

Nejméně vhodnou investicí jsou zlaté šperky. Ty sice mohou být krásné a činit majitelce či majiteli ohromné potěšení, ale jako čistý uchovatel hodnoty se příliš nehodí. Kromě materiálu totiž zaplatíte velkou částku za design a práci zlatníka. A v budoucnu se již nemusí najít nikdo, kdo by byl ochoten zaplatit stejně či dokonce víc.

Zároveň ale platí, že pohled na krásný šperk je příjemnější než cihlička v sejfu. Přesto na zlato pozor, a když vám je bude někdo vnucovat jako bezpečnou investici, raději se nad tím zamyslete.