Nechtěla bych být v kůži premiéra, ministrů financí nebo průmyslu. Do vlády přišli, aby pomohli ekonomickému růstu, prosperitě a spokojenosti obyvatelstva. Místo toho hasí v souvislosti s koronakrizí a poklesem hrubého domácího produktu jeden požár za druhým. Potíž je, že vodu (peníze) nelijí stejnoměrně.

Programy pomoci jsou tak komplikované, že malí živnostníci si raději pomáhají sami nebo v rámci rodiny, než aby zešedivěli z desítek kolonek. A když to nezvládnou, zavřou krám. Jenže na to doplatíme úplně všichni. Stát měl pokropit hotovostí především malé a střední firmy, prověřovat jejich nároky mohl až poté. Jako to udělali v Německu. Věřit svým občanům se vyplácí.