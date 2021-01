Člověk teď sleduje spíš žalostně vysoká čísla infikovaných než zápasy hokejových juniorů. Ale přece: po debaklu se Švédy porazili silné Rusy. A bác! Hned na to dostali od Američanů nakládačku.

Foto: Deník

Vzdáleně to připomíná boj vlády s covidem. Jsou to tři rozdílné zápasy. Příchod epidemie zastihl kabinet obnažený. Chyběly roušky a respirátory, nebyla dezinfekce. Jako by sem zprávy z Wu-chanu nedolehly. Kdyby z Wu-chanu. Ani z Bergama a Kitzbühlu. Když dorazila infekce, vypukla panika.