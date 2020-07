Hnutí ANO nepřekvapilo. Do krajského klání vysílá všechny současné hejtmany, ať mají takovou či onakou pověst. Andrej Babiš si od všech drží distanc, protože ho podzimní volby druhého řádu v podstatě nezajímají.

Foto: Deník

Opozice je na tom přesně naopak. Fialova ODS zdůrazňuje, že masivní úspěch v říjnovém hlasování bude vnímat jako první krok ke změně. K němu by podle mě musela získat minimálně pět senátorských křesel a tři hejtmany. Takové skóre by naznačilo, že ve společnosti se cosi děje a lidé jsou ochotni alespoň uvažovat o jiném leadershipu, než jaký jim nabízí Andrej Babiš. Petr Fiala sází především na Senát, kde je už nyní jeho strana početně nejsilnější a díky předsedovi Miloši Vystrčilovi viditelná. Jeho rozhodnutí odletět na Tchaj-wan vrací ODS do hájemství idejí.