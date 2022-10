Deník testoval vlakové spojení z Plzně do Železné Rudy. Necelých sto kilometrů trvalo čtyři hodiny a čtrnáct minut. Jiný cestující si zas stěžuje na webu Českých drah, že jel z Prahy do Kolína tři a půl hodiny. Pokud naberete na nejvytíženější trati mezi hlavním městem a Ostravou patnáctiminutové zpoždění, můžete mluvit o tom, že vám nebe přálo. Včas nedojedete nikdy.

Šest hodin zpožděné vlaky? Železničáři slíbili nápravu. Pozdě, míní strojvedoucí

České dráhy měly ještě nedávno reklamu pod heslem „Auta stojí, vlaky jedou“. Dnes by nepůsobila trefně. Teď ji nahradila scénka o tom, že na dráze se můžete bavit. Jistě, pokud máte smysl pro hodně černý humor.

Výmluvy na to, že tratě za komunismu zpustly, mají pravdivé jádro. Více než třicet let od převratu k lepšímu však působí divně. Ukazují jen to, že žádná z předchozích vlád nebyla schopna udělat pro cestující na železnici dost. Teď je země pokryta staveništi a výlukami. Přinese to změnu? Lze si vsadit na to, že ne. Flikování k ničemu nevede. Země potřebuje skutečnou železniční revoluci, která pomůže nejen pasažérům, ale celému hospodářství.