Premiér Andrej Babiš naštěstí důstojné gesto vůči 17. listopadu učinil. Je to dobré a důležité. Zvláště v těchto dnech, kdy se znovu láme osud svobody a demokracie, tentokrát v Evropské unii.

Vlády dvou států EU, Polsko a Maďarsko, které tyto hodnoty už roky demontují, totiž oznámily, že odmítají podmínku dodržování právního státu pro čerpání peněz z unijních fondů. A že kvůli tomu zablokují sedmiletý rozpočet EU i Fond obnovy a dostanou tím Unii do hluboké ekonomické a politické krize.

V Unii se láme chleba. Nejde totiž o nic méně než o to, zda EU zůstane společenstvím demokratických a právních států. Česko v tomto sporu stojí na straně většiny zemí, které to chtějí pomocí mechanismu kolem fondů vynutit i v Polsku a Maďarsku. Pokud premiér Babiš myslel své včerejší gesto u památníku na Národní třídě vážně, mělo by Česko na demokratické straně unijní barikády vytrvat. Je to jedna z mála věcí, kterou může ještě své zemi prospět.