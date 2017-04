Zvířetice nejsou v dobré kondici, upozornil starosta

Bakov nad Jizerou - Díky precizně promyšlené marketingové strategii založené zejména na moderních technologiích se zřícenina hradu a zámku Zvířetice dočkala v posledních letech značné pozornosti. Tu nyní hodlá tým nadšenců využít k záchraně romantické památky.

„Naše zřícenina není v dobré kondici," konstatuje Radim Šimáně, starosta Bakova nad Jizerou. „I laik může vidět, že stav Zvířetic se rok od roku zhoršuje," doplňuje ho Lenka Koucká, tajemnice bakovského městského úřadu. Zabránit další degradaci památky, která byla ještě na počátku 18. století význačným správním centrem a dodnes je oblíbeným cílem výletů či dějištěm svateb, se snaží tým Vojtěcha Dvořáka, který rozbíhá projekt Zvířetice Vision 21.

Přestože v éře první republiky se Zvířetice dočkaly na svou dobu značně profesionální konzervace, při porovnání dřívějších a současných snímků jsou vidět dopady působení povětrnostních vlivů. Zmizel například portálek v jihozápadní části nádvoří a z velké části i boční vstup do starého paláce v patře. Na základě statického posudku z října tak vznikl seznam priorit, kterému vévodí zajištění kleneb starého paláce. Ty aktuálně jistí výdřeva, kolaps jedné však povede k pádu celého paláce.

„Nejde jen o záchranu, chceme dát památce nový rozměr," podotýká Vojtěch Dvořák, který se svými kolegy hledá cesty, jak Zvířeticím pomoci. Tým složený jak z historiků, tak odborníků na grafiku a 3D technologii se začal od nuly věnovat historii jediné takto atraktivní bakovské památky a jeho práce přinesla sladké ovoce.

Právě díky projektu Ztracený zámek, který tým před několika lety nastartoval, se minulý rok v Muzeu Bakovska objevily fragmenty zvířetického kachle, které v areálu zříceniny v 90. letech při neoficiálním archeologickém průzkumu objevili členové hnutí Brontosaurus. Dárce sice nechtěl být zveřejněn, to však neumenšilo jeho zásluhy – do správných rukou se dostal jediný známý interiérový prvek ze Zvířetic. Fragmenty si vzal do své dílny Vojtěch Novák, člen zvířetického týmu, scelil je, a když bylo hotovo, bylo jasno, že Zvířetice se dočkaly dalšího nového lákadla. Zmenšené repliky historického kachle, který zdobil kamna přímo v pokoji zvířetické hraběnky Eleonory, si totiž aktuálně mohou zakoupit příznivci Zvířetic, a přispět tak do nadačního fondu na záchranu památky. První tisíce už se na účtě 115-4110520267/0100 objevily, další budou jistě následovat.

Unikátní zvířetický projekt už ocenil Czech National Trust, tedy společnost, která se věnuje nestátní podpoře památkových objektů, a vybral jej mezi dvacet českých projektů, kterým v letošním roce hodlá pomoci. Jak? Poskytnutím odborného poradenství, pořádáním specializovaných workshopů i tvorbou edukačních programů na míru.

Mise na záchranu Zvířetic je teprve na svém začátku, jak se ovšem ukazuje, její záchrana je na nejlepší cestě.